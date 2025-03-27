هيا مرعشلي تضج أناقة وجمالاً بفستانها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي عيون متابعيها بمجموعة من الصور ، شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك ساحر بغاية الاناقة، حيث كانت ترتدي فستان طويل و ضيق ذات تصميم مميز، باللون الاسود و الأزرق، أوفشولدر، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ لوجهها.



و في وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجمهور، مقطع فيديو إحتفالاً بعيد الحب، وظهرت وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات بأسلوب ملفت للغاية.

وعلقت هيا مرعشلي على الفيديو قائلة: "احتفالاً بكل محاولات حب الذات، عيد حب سعيد أحبائي".

