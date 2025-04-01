تفاصيل تكريم منى زكي في مهرجان جمعية الفيلم الـ 51

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:26 مساءً - أعلن مدير التصوير محمود عبد السميع، رئيس مهرجان جمعية الفيلم، عن أسماء المكرمين في الدورة الـ51 للمهرجان، التي من المفترض أن تنطلق مساء السبت المقبل.

الأسماء المكرمة في المهرجان

وكشف أنه من ضمن الأسماء المكرمة كل من الفنانة منى زكي، الفنان جمال سليمان، المخرج محمد ياسين، الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، بالإضافة إلى تكريم اسم الممثل الراحل حسين رياض، واسم المنتج الراحل صبحي فرحات.

كما كشف عبد السميع أن فيلم "رفعت عيني للسما"، إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي تم استبعاده من المسابقة لكونه ينتمي إلى السينما التسجيلية، سيحصل على شهادة تكريم خاصة تقديرًا لفوزه بجوائز عالمية مثلت إضافة للسينما المصرية.

يُشار إلى أنه كان من المقرر اختيار 7 أفلام فقط من إنتاج عام 2024 للمسابقة، إلا أنه تقرر زيادة العدد إلى 8 أفلام بسبب تقارب التقييمات في الاستفتاء الذي أجراه المهرجان بين النقاد وأعضاء الجمعية لاختيار الأفضل من الأفلام التي عُرضت تجاريًا العام الماضي. وأكد أن كل فيلم ضمن القائمة سيحصل على شهادة تقدير تُسلم للمنتج والمخرج عقب عرضه.

تفاصيل المهرجان

من المفترض أن تخضع الأفلام الثمانية لتحكيم لجنة مكونة من 12 عضوًا برئاسة الناقد وكاتب السيناريو د. وليد سيف، حيث سيتم التقييم في فروع السينما المختلفة، منها: السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الديكور، الموسيقى، الملابس، الماكياج، العناوين، الأفيش، المؤثرات التقنية، والتمثيل (دور أول وثانٍ للرجال والنساء)، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم من لجنة التحكيم.

الجدير بالذكر أنه سيتم توزيع الجوائز والتكريمات خلال حفل يقام يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري بقاعة سيد درويش بالهرم، بحضور وزير الثقافة، في إطار رعاية الوزارة للمهرجان، بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

