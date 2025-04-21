فريدة سيف النصر: "ده مش أسلوب شمس البارودي"

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار أخبار عن هجوم الممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي، على الفنان المصري محمد رمضان، بسبب إطلالته المثيرة للجدل في مهرجان "كوتشيلا"، دافعت الممثلة المصرية فريد سيف النصر، عن شمس البارودي، وكتبت على حسابها الخاص: "اتقوا الله في الحاجة شمس.

. من سابع المستحيلات يصدر عنها كلمة واحدة من دول ولا تدعو على أحد.. هي أكبر من هذا وأرق وأكثر تقوي وإيمانا ولا تنطق تجربحا ابدا، ولا تحب الميديا أصلا اتقوا الله فيها.. حسبنا الله".

وأضافت فريدة سيف النصر: "ما بتكلمش عن كلامها صح وغلط، بتكلم عن الحاجة شمس مابتتكلمش أبدا عن حد سيبوها في اللي هي فيه طبعا عايزينها تكذب أو تأكد.. ده مش أسلوبها صدقوني مابتغلطش في حد بصرف النظر صح أو غلط".