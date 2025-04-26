مي فاروق تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة: أكبر وأهم إنجاز ونجاح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 10:24 مساءً - احتفلت المطربة مي فاروق بتخرُّج ابنتها "زينة" من المدرسة ونشرت صورة تجمعهما؛ موجهة لها رسالة مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
مشيرة إلى أن ولديها "زينة ومالك" هما أهم إنجاز ونجاح في حياتها؛ متمنية لها النجاح والتوفيق خلال مراحلها الدراسية القادمة.
وأكملت فاروق: "كنتِ مستنية اليوم ده من سنين كتير يا زينة. لو الإنجاز اللي عملته في حياتي هو أنتِ ومالك، بكفاية عليّا جداً؛ لأنه أكبر وأهم إنجاز ونجاح. أنا مستنية يوم التخرج اللي بعد شوية ده، مش مصدقة إنك كبرتِ وبتدخلي مرحلة جديدة في حياتك الجامعية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحميكِ ويحفظك وتحققي حلمك".
واختتمت مي فاروق قائلة: "أنتِ ومالك بتحسسوني قد إيه أنا ناجحة وقوية فخورة إني عندي بنوتة وصاحبة وأخت تجنن كده. مبرووووووووووووك يازوزي وياللا كلها شهور ونبقى في مرحلة جديدة حلوة كلها نجاح وخير لكِ. بحبك يا روح قلبي أنتِ".
اطلعي على بسبب مروحة وفي العيادة وأثناء نزهة: قصص حب بين المشاهير بدأت صدفة
بالإضافة إلى: الفنان مصطفى قمر، المطربة سوما، الفنان محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، الفنانة أنوشكا، ومصطفى أبوسريع، والمطرب محمد محيي، وغيرهم من نجوم الفن.
وكانت آخر الأغاني التي طرحتها مي فاروق من حفل زفافها، أغنية تحمل اسم: "سلطانة"، من كلمات الشاعر عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.
وتُعَد أغنية "سلطانة"، التعاون الثاني بين مي فاروق والملحن مدين في أغاني حفل زفافها؛ حيث سبق أن قدّما معاً أغنية "باركوا"، التي لاقت استحساناً كبيراً وحباً من قِبل الجمهور.
وتقول كلمات أغنية "سلطانة": "يا أكتر حد في الدنيا دي بتمناه. يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه. وجودك جنبي يسعدني. بقالي ضهر يسندني. أخيراً حب بطمن وأنا عايشاه".
يمكنكِ متابعة مي فاروق ترد على انتقادات حفل زفافها: أولادي راضيين ومباركين وعايزين ده
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
مشيرة إلى أن ولديها "زينة ومالك" هما أهم إنجاز ونجاح في حياتها؛ متمنية لها النجاح والتوفيق خلال مراحلها الدراسية القادمة.
مي فاروق توجّه رسالة لابنتها: "بنوتة وصاحبة وأخت تجنن"شاركت المطربة مي فاروق من خلال حسابها على "إنستغرام" صورتين لابنتها زينة، إحداهما بمفردها والأخرى جمعتهما، وعلّقت عليها قائلة: "إمبارح كان احتفال مبدئي بنهاية سنين مدرسة كتير قوي الـ prom زي ما بيقولوا".
وأكملت فاروق: "كنتِ مستنية اليوم ده من سنين كتير يا زينة. لو الإنجاز اللي عملته في حياتي هو أنتِ ومالك، بكفاية عليّا جداً؛ لأنه أكبر وأهم إنجاز ونجاح. أنا مستنية يوم التخرج اللي بعد شوية ده، مش مصدقة إنك كبرتِ وبتدخلي مرحلة جديدة في حياتك الجامعية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحميكِ ويحفظك وتحققي حلمك".
واختتمت مي فاروق قائلة: "أنتِ ومالك بتحسسوني قد إيه أنا ناجحة وقوية فخورة إني عندي بنوتة وصاحبة وأخت تجنن كده. مبرووووووووووووك يازوزي وياللا كلها شهور ونبقى في مرحلة جديدة حلوة كلها نجاح وخير لكِ. بحبك يا روح قلبي أنتِ".
https://www.instagram.com/p/DI4lCXkCdYS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DI4lCXkCdYS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DI4lCXkCdYS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اطلعي على بسبب مروحة وفي العيادة وأثناء نزهة: قصص حب بين المشاهير بدأت صدفة
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسيوقد تصدّرت المطربة مي فاروق ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد احتفالها بزفافها من الفنان محمد العمروسي، وخاصة بعد تعرُّضها للعديد من الانتقادات بسب ظهور ولديها معها. وقد حضر الحفل عددٌ كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم: الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الفنانة منال سلامة، يوسف الشريف، أحمد الشامي، والموزع توما، والفنانة هبة عبدالحكيم، والفنانة وعد السعودية، وريهام عبدالحكيم.
بالإضافة إلى: الفنان مصطفى قمر، المطربة سوما، الفنان محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، الفنانة أنوشكا، ومصطفى أبوسريع، والمطرب محمد محيي، وغيرهم من نجوم الفن.
وكانت آخر الأغاني التي طرحتها مي فاروق من حفل زفافها، أغنية تحمل اسم: "سلطانة"، من كلمات الشاعر عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.
وتُعَد أغنية "سلطانة"، التعاون الثاني بين مي فاروق والملحن مدين في أغاني حفل زفافها؛ حيث سبق أن قدّما معاً أغنية "باركوا"، التي لاقت استحساناً كبيراً وحباً من قِبل الجمهور.
وتقول كلمات أغنية "سلطانة": "يا أكتر حد في الدنيا دي بتمناه. يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه. وجودك جنبي يسعدني. بقالي ضهر يسندني. أخيراً حب بطمن وأنا عايشاه".
يمكنكِ متابعة مي فاروق ترد على انتقادات حفل زفافها: أولادي راضيين ومباركين وعايزين ده
View this post on Instagram
A post shared by Mai Farouk | مي فاروق (@maifarouk)
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».