تولغا ساريتاش ينتظر طفله الأول.. وهذا هو جنس المولود!

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الممثل التركي تولغا ساريتاش، وزوجته مصممة الأزياء زينب ميروك، طفلهما الأول.

وكشف ساريتاش في مقابلة له خلال حضوره مع زوجته إحدى الفعاليات الفنية، عن مشاعرهما عند معرفة الخبر، قالا بأنها كانت مزيجا من الصدمة والفرح العارم.

وقال تولغا: "صُدمنا في البداية، لم نتوقع ذلك بهذا الشكل، لكن ما شعرنا به كان قوياً وصادقاً. نحن الآن في الشهر الخامس، وننتظر بفارغ الصبر لحظة احتضان طفلنا بين ذراعينا بصحة وعافية، إن شاء الله".

كما تحدث عن اللحظة الت عرف فيها نوع الجنين، قائلا أنها كانت من أكثر اللحظات تأثيراً عليه. وبدورها أعلنت زوجته أن الجنين "صبي".

وتابع ساريتاش: "كل يوم نقترب فيه من موعد الولادة يزداد شعورنا بالمسؤولية والحب".

