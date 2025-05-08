صادق الصباح يوضح موقفه من انتقادات سيد الناس: لكل ذوق جمهوره

صادق الصباح: لا أفضل الأداء الانفعالي

انقسام الأراء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 11:57 صباحاً - في أول تعليق له على الجدل الذي أثاره أداء بعض أبطال مسلسل "" خلال موسم دراما رمضان الماضي، أوضحوجهة نظره، مؤكدًا أن العمل قد لا يكون مفضلًا للجميع، لكنه وجد شريحة من الجمهور تستهويها هذه النوعية من الدراما.وخلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، قال الصباح، انه لايميل إلى الأعمال التي تعتمد على الأصوات المرتفعة أو حتى الأداء الانفعالي المبالغ فيه، ولم يكن مستمتعًا بهذا الأسلوب في بعض المشاهد، ومع ذلك، هناك فئة من الجمهور تفضل هذا النوع من الأعمال، وتجد فيه ما يجذبها من طاقة وحيوية، وهو ما لا يمكن تجاهله عند تقييم أي عمل درامي.يمكنكم قراءة ... عمرو سعد ينتهي من تصوير فيلم الغربان.. وطرحه في السينما قريباًويذكر أن مسلسل "سيد الناس"، الذي تولى بطولته الفنان عمرو سعد، قد أثار تباينًا في الآراء ما بين مؤيد للأداء القوي والمحتدم، وبين منتقد لما وصفوه بالمبالغة والانفعال الزائد في بعض المشاهد.ودارت أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس؛ يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.وضم العمل عدد كبير من النجوم منهم أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

