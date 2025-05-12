أحدث ظهور لحفيدة أصالة.. وهكذا غنت لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة الجمهور مقطع فيديو لأحدث ظهور لإبنتها، وقد غنت لها أصالة "ماما زمانها جاية".



وعلّقت شام على الفيديو بطريقة طريفة قائلة: عارف عمل فيه إيه؟.

وكانت قد أحيت أصالة نصري، مساء أمس، حفل زفاف إبن شقيقتها أحمد، ابن الملحن محمد ضياء الدين، في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط أجواء مفعمة بالفرح، جمعت الأهل والأصدقاء وشخصيات الوسط الفني، ومنهم شقيقها أنس نصري، وشهد الحفل حضورًا لافتًا للفنان المصري رامي صبري، الذي شارك أصالة وأسرتها فرحتهم، مقدّمًا ديو غنائيًا مميزًا معها ألهب أجواء الزفاف وزاد من طابعه الاحتفالي، ومن أبرز لحظات الحفل، أدت أصالة أغنية خاصة أعدّتها خصيصًا للعروسين، في مشهد مؤثر تفاعل معه الحضور بحرارة، كما خطف العريس الأنظار حين قبّل يد خالته أصالة تعبيرًا عن محبته وامتنانه، في لقطة لاقت تصفيقًا حارًا من الحضور.