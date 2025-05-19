شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن سبيسي يعود لمهرجان كان السينمائى الدولى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم العالمى كيفن سبيسي إلى مهرجان كان السينمائي يوم الأحد 18 مايو الجارى، بعد غياب دام قرابة عقد من الزمان ليحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة، وسيحصل على جائزة خاصة بالإنجاز مدى الحياة في حفل صندوق "عالم أفضل" في 20 مايو.

ووفقًا لتقرير في مجلة "Variety"، فإن تكريم سبيسي الحائز على جائزة الأوسكار هو جزء من الترويج لفيلمه القادم "The Awakening"، الذي يُعرض في سوق كان.

وقد أُعلن عن انضمام سبيسي إلى فريق التمثيل قبل افتتاح المهرجان، وكان فيلم الإثارة والمؤامرة، الذي أخرجه مات روتليدج، أول فيلم يوقع عليه بعد تبرئته من تهم سوء السلوك الجنسي في المملكة المتحدة عام 2023.

في 20 مايو، سيُمنح سبيسي جائزة التميز في السينما والتلفزيون من صندوق Better World Fund في حفل عشاء الذكرى السنوية العاشرة للصندوق. وصرح مانويل كولا دي لا روش، رئيس ومؤسس صندوق Better World Fund، بأن الممثل سيُكرّم لـ"تألقه الفني" و"تأثيره على السينما والفنون"، ولم يتضح بعد ما إذا كان سبيسي سيظهر على السجادة الحمراء في قصر الفنون.