شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة لـ مصطفى قمر مع الشاعر محمود سليم والملحن جابر جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم مصطفى قمر لتسجيل أغنية جديدة، يتعاون فيها مع الشاعر محمود سليم والملحن جابر جمال، ومن المنتظر بدء تسجيل الأغنية فور اختيار الموزع الموسيقي المناسب، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حسبما أكد مؤلف الأغنية محمود سليم لـ"الخليج 365" ومن المتوقع أن تكون ضمن ألبومه الجديد، مضيفًا: "هي تجربة مختلفة جدًا، ونتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر أغنية "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي.

عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.

من ناحية أخرى، يستعد النجم مصطفى قمر لتسجيل ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، يتعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري، في دفعة واحدة، ضمن خطة لتقديم محتوى غنائي مختلف عن أعماله السابقة من حيث الموضوعات والكلمات والتوزيع الموسيقي.