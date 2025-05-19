ليلى احمد زاهر تظهر لاول مرة مع زوجها هشام جمال في عرض فيلم المشروع اكس

شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X" الظهور الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج والفنان الشاب هشام جمال بعد قضائهما شهر العسل.

وحضرت ليلى وهشام بصحبة الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ملك، وحرصوا جميعاً على تقديم التهنئة للفنان كريم عبد العزيز وأبطال الفيلم.

وكانت ليلى زاهر وهشام جمال قد احتفلا بزفافهما في أجواء أسطورية حالمة، بمنطقة سقارة في الأهرامات.

ومع بدء الحفل ورقص العروسين، فاجأ هشام جمال؛ ليلى أحمد زاهر بأغنية أعدّها لها خصيصاً وقدّمها الفنان حسين الجسمي، وتقول كلماتها: "خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها، والأرض اللي بتمشي فوقيها، مفيش قدّك يا حبيبتي عليها، خطوة ورا خطوة بقرّبلك، جايلك عشان أفرّح قلبك، وعمري اللي كان قبل ماقابلك، مش بحسب أيامه من قبلك، فستانك الأبيض اللي هياخد منك حتة، وعشان اليوم ده رسمت وعملت مليون خطة، والناس والدنيا بتعزف زفّة".

وعلى الأثر، بكت ليلى واحتضنت عريسها، ليقترب منها والدها الفنان أحمد زاهر ويراقصها على أنغام أغنية "بنت أبويا"، فتُعاود البكاء من شدّة التأثّر.

واحتفل هشام جمال وليلى زاهر بزفافهما في موقع مميز تحت أضواء هرم سقارة، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم: ليلى علوي، مصطفى شعبان، يسرا، أحمد صلاح السعدني، كريم العدل، إيهاب فهمي، عمرو الليثي، إيهاب توفيق، شيري عادل، عماد صفوت، محمود عبد المغني، محمد ثروت، عصام السقا، سوزان نجم الدين، عمر السعيد، إدوارد، أمير شاهين، تامر مرضي، ريهام عبد الغفور، دياب، داليا البحيري، عبير صبري، لقاء سويدان، ومروة عبد المنعم.

