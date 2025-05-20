شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد طريحة الفراش بعد تعرضها لكسر مضاعف إثر سقوطها أمام منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الفنانة نجوى فؤاد طريحة الفراش وفى حالة صحية صعبة، بعد تعرضها لكسر مضاعف، على هامش سقوطها أمام منزلها مما تسبب لها فى كسر بمنطقة الكتف والذراع اليسرى.

وأكدت نجوى فؤاد في تصريحات صحفية أنها تأثرت بعدة إصابات نتيجة تلك السقطة، التى استوجبت نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث اضطر الطبيب المعالج لها لوضع ذراعها بشكل كامل فى دعامة من الجبس، وطالبها بعدم الحركة لحين التئام العظام.

وتابعت نجوى فؤاد أنها أصبحت طريحة الفراش منذ ذلك الوقت، حيث لا تستطيع الحركة خاصة مع إصابتها بانزلاق غضروفي بفقرات الظهر، وبالرغم من مرور بعض الوقت على سقوطها، فإن نتائج الأشعة المقطعية التي تجريها تأتي مخيبة للآمال، فقد أخبرها الطبيب المعالج أن عظام الكتف مازالت متأثرة بالكسر وتحتاج إلى وقت لالتئامها.

وأكدت أنها سوف تجري بعض الفحوصات الطبية يوم الأربعاء، لمعرفة النتائج الأخيرة التي وصلت إليها حالتها الصحية، حتى تتخلص من "جبيرة الجبس" الملتفة حول ذراعها بشكل كامل.