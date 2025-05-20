فيلمان فى انتظار يسرا بعد عودتها من مهرجان كان السينمائى

تعيش النجمة يسرا حالة من النشاط السينمائى فى الوقت الحالى، إذ تعاقدت على بطولة فيلمين انطلق تصويرهما خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تستكمل يسرا تصوير العملين بعد عودتها من مهرجان كان السينمائى الدولى بدورته الـ78، حيث تتواجد هناك للمشاركة فى الفعاليات لاسيما بعد عودة الجناح المصرى للمهرجان.



يسرا من مهرجان كان

يسرا كانت قد بدأت قبل سفرها إلى مهرجان كان، تصوير فيلم جديد بعنوان بنات فاتن من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر وإخراج محمد نادر ويشاركها البطولة هدى المفتى وباسم سمرة، حيث كشف المنتج الفني زكريا القفاص عن الصورة الأولى من الفيلم على حسابه بموقع فيس بوك وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم (بنات فاتن)، تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر وإخراج محمد نادر.

يسرا تبدأ تصوير مشاهدها فى فيلمها الثانى الست لما بعد عيد الأضحى المقبل، حيث انطلق تصوير أول مشاهد العمل بدونها مطلع هذا الأسبوع، داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، ووضع صناع الفيلم خطة لتصوير يوم واحد من الأحداث، على أن يتوقف التصوير والعودة بعد عيد الأضحى.

وانتهى صناع الفيلم من التعاقد مع كل الفنانين المشاركين فى البطولة وتضم قائمة أبطال الفيلم كلاً من: يسرا، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن يسرا قدمت آخر أعمالها السينمائية فيلم شقو الذي تم عرضه فى موسم عيد الفطر 2024، وشاركت فى بطولته بظهور خاص إلى جانب: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.