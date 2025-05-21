أحمد شيبة يستعد لطرح أغنية "أنا مش تمام" قريبًا

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري الشعبي أحمد شيبة لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا مش تمام" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهائه من تسجيلها بالكامل، على أن تُنشر عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل.



الأغنية تنتمي إلى اللون الدرامي الحزين، وتحمل كلمات مؤثرة تبدأ بـ: "أنا مش تمام.. أنا بس عايش والسلام"، في عمل يُضيف لمسة وجدانية جديدة إلى مسيرة شيبة الغنائية.

العمل من تأليف عماد عبيد، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه حكيم، بينما تولّى محمد جودة عملية الميكس والماستر، ويأتي هذا الإصدار بعد تعاون شيبة مع الممثل المصري أحمد العوضي في تتر مسلسل "فهد البطل" خلال موسم رمضان الفائت، حيث سبق له أن قدّم تتر "حق عرب" أيضاً.