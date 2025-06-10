بمساعدة الذكاء الإصطناعي..عاصي الحلاني يطلق كليب أغنيته "أشتكي لله"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني احدث اعماله الغنائية "أشتكي لله" على شكل فيديو كليب مصنوع بالذكاء الإصطناعي، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "أشتكي لله" من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس هاني ربيع، ماستر ماهر صلاح، أما الكليب فقد صور تحت إشراف المخرج عبدالفتاح اسماعيل.

وكان الحلاني قد أشعل الأجواء في بيروت خلال حفله الفني الكبير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث غنى مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة.

وكان الحلاني قد أحيا حفلاً ناجحاً في العاصمة الأردنية عمّان ولم يغب الحس الوطني عن الحفل، إذ أدّى الحلاني أغنيته الشهيرة "لبناني" وسط عرض بصري مؤثر لعلم لبنان مرفوعًا على شاشات الحفل، ما ألهب مشاعر الحاضرين الذين عبّروا عن اعتزازهم وهويتهم بالرقص والهتاف والتفاعل إضافة إلى المفرقعات المضيئة التي لوّحوا بها بأياديهم.

الحفل امتدّ لأكثر من ساعتين ونصف، غنّى فيها عاصي وعبّر خلالها عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، مؤكّدًا أن بيروت ستبقى مصدر إلهام وبيتًا دافئًا للفن والحياة، وواعدًا جمهوره بأعمال قادمة تحمل نفس الشغف والصدق الفني.