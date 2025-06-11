أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 07:20 مساءً - تستعد دور العرض المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام السينمائية لعرضها جماهيرياً على مدار الأسابيع المقبلة مع بدء موسم الصيف السينمائي 2025، ويأتي ذلك بعد الاستقرار على طرح فيلمين فقط في موسم عيد الأضحى المنصرم، وطرح الأفلام بعد ذلك توالياً خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، في ظل وجود عدد كبير من الأفلام جاهزة للعرض، وتم تحديد موعد طرحها بالفعل.
يمكنكِ قراءة.. قبل عرضه.. نجوم فيلم "في عز الضهر" يرفعون الحماس بكشف ملامح شخصياتهم الغامضة
فيلم "في عز الظهر" بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، ويتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري، يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تجري في مصر يجد نفسه ممزقاً بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة.
يمكنك قراءة أيضاً.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباً
تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.
وتدور أحداث الفيلم حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.
يمكنك الاطلاع على.. خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025
فيلم "درويش" تعود أحداثه إلى فترة الأربعينات من القرن الماضي، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق مع لمسات كوميدية، يقدم معالجة درامية مستوحاة من نماذج أسطورية مثل "روبين هود" و"أدهم الشرقاوي"؛ إذ تدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمي يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر؛ ليتحوّل عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص.
للمزيد.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبي
فيلم "روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021.
تابعي المزيد.. أمير كرارة دوبلير وبودكاستر في السينما والدراما قريباً
فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، ويجسد أمير كرارة كرارة خلال الأحداث دور دوبلير مشاهير في السينما، فيما تلعب هنا الزاهد شخصية فتاة تعمل في سيرك وتقابل أمير كرارة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
"في عز الظهر".. أول الأفلام في دور العرض بعد عيد الأضحىيُسجل فيلم "في عز الظهر" أولى بطولات الفنان المصري العالمي مينا مسعود في السينما المصرية، ويعد أول الأفلام المقرر طرحها في دور العرض خلال الفترة المقبلة؛ حيث ينطلق الفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو، بعد سلسلة من التأجيلات استمرت أكثر من عامين، حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022.
View this post on Instagram
A post shared by Mena Massoud (@menamassoud)
يمكنكِ قراءة.. قبل عرضه.. نجوم فيلم "في عز الضهر" يرفعون الحماس بكشف ملامح شخصياتهم الغامضة
فيلم "في عز الظهر" بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، ويتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري، يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تجري في مصر يجد نفسه ممزقاً بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة.
"أحمد وأحمد".. مغامرات ومطاردات كوميدية يعيشها أحمد السقا وأحمد فهميينطلق فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي في دور العرض المصرية يوم 2 يوليو المقبل، على أن يُعرض بعد أسبوع وتحديداً يوم 10 يوليو في دُور السينما بالمملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية، ويأتي ذلك بعد تأجيل عرضه من موسم أفلام عيد الأضحى 2025، والفيلم يشارك في بطولته جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح. وإخراج أحمد نادر جلال.
https://www.instagram.com/p/DIKNQviOqFj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIKNQviOqFj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIKNQviOqFj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة أيضاً.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباً
تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.
وتدور أحداث الفيلم حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.
"درويش".. عمرو يوسف يتحول من محتال إلى بطل شعبيحجز فيلم "درويش" للفنان عمرو يوسف مكانه مبكراً في موسم الصيف السينمائي، بعدما أعلن صُناعه عن طرحه في دور العرض يوم 17 يوليو المقبل فور الانتهاء من تصويره مباشرة في أبريل الماضي، ويشارك في بطولته الفيلم دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.
View this post on Instagram
A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)
يمكنك الاطلاع على.. خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025
فيلم "درويش" تعود أحداثه إلى فترة الأربعينات من القرن الماضي، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق مع لمسات كوميدية، يقدم معالجة درامية مستوحاة من نماذج أسطورية مثل "روبين هود" و"أدهم الشرقاوي"؛ إذ تدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمي يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر؛ ليتحوّل عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص.
"روكي الغلابة".. دنيا سمير غانم بودي جارد لـ محمد ممدوحيدخل فيلم "روكي الغلابة" للفنانة دنيا سمير غانم منافسات موسم الصيف، وذلك بعدما تقرر طرحه بشكل نهائي يوم 30 يوليو المقبل بعد سلسلة من التأجيلات على مدار عام كامل بسبب عدم جاهزية الفيلم للعرض، وتجسد دنيا خلال الأحداث شخصية فتاة ريفية قوية تعمل كحارسة شخصية (بودي جارد) لرجل أعمال يجسد دوره محمد ممدوح، ما يضعها في مواقف غير معتادة لطبيعة بيئتها.
https://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
للمزيد.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبي
فيلم "روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021.
"الشاطر".. أمير كرارة وهنا الزاهد يجتمعان لأول مرة"الشاطر" بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد، من الأفلام المنتظر طرحها في دور العرض خلال موسم الصيف وتحديداُ في شهر يوليو المقبل، حيث انتهى صناع الفيلم من تصوير آخر المشاهد في تركيا مطلع هذا الأسبوع، ويعمل مخرجه أحمد الجندي على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الفيلم للعرض.
https://www.instagram.com/p/DKm2clzoYr3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DKm2clzoYr3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DKm2clzoYr3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تابعي المزيد.. أمير كرارة دوبلير وبودكاستر في السينما والدراما قريباً
فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، ويجسد أمير كرارة كرارة خلال الأحداث دور دوبلير مشاهير في السينما، فيما تلعب هنا الزاهد شخصية فتاة تعمل في سيرك وتقابل أمير كرارة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».