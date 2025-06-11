تامر حسني يوضّح حالة ابنه آدم الصحية بعد إجرائه عمليتين جراحيتين

انفجار الزايدة سبب دخول آدم تامر حسني العمليات

تامر حسني يشكر كلّ مَن دعا لابنه

"ريستارت" آخر أعمال تامر حسني السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 07:20 مساءً - حرَص الفنانعلى طمأنة جمهوره وأصدقائه على حالة نجلهالصحية، بعد مروره بوعكة صحية أسفرت عن إجرائه عمليتين جراحيتين خلال الأيام الماضية. كما وجّه تامر الشكر لكلّ مَن حاول الاطمئنان على ابنه أو دعا له بالشفاء العاجل. وفي نفس الوقت، قدّم تامر حسني لجمهوره عدة نصائح حتى لا يحدث لأطفالهم مثلما حدث مع ابنه آدم.وكتب تامر حسني خلال منشور مطوّل على حسابه بموقعي "إنستغرام" و"فيسبوك": "أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني، اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كلّ المحيطين بيا. هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس، و بقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم".وأضاف: "مش كلّ سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص. لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و2 عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة، اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها، عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومُحزنة أوي".يمكنكِ قراءة: فنانون يدعمون آدم تامر حسني بعد خضوعه لعمليات جراحيةوأشار: "حبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه، وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر. يارب، بحق كن فيكون، اشفِه وعافِه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو و إخواته ويحفظ كلّ ولادكم يارب".وأكّد على شكره وامتنانه لكلّ دعوات الأصدقاء والجمهور؛ قائلاً: "أحب أقول تاني شكراً من كلّ قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كلّ حد فيكم وهو بيدعي بصدق، متشكر أوي يا جماعة، شكراً لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعا له هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه. وأنا برضو بدعيلكم وبقول، لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم".يُذكر أنيُعرض له حالياً فى دُور السينما، فيلم "". ويشاركه البطولة كلٌّ من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.يمكنك قراءة أيضاً: تامر حسني يكشف سر نجاحه مع هنا الزاهدقصة فيلم "" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".