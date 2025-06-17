مهى فتوني تحتفل بنجاح أغنيتها "أول حب" بعد كسر هذه الرقم

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية مهى فتوني بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "أول حب" و تخطيه الـ 4 مليون مشاهدة، بعد أن كانت قد طرحتها منذ 4 شهرين.
و نشرت مهى بوستر الاغنية الرسمي عبر حسابها الخاص، و علقت عليه بالقول: "شكرا لمحبتكم بحبكم".
أغنية "أول حب" من كلمات محمد مصطفي ملك، ألحان محمود أنور، توزيع و فواصل موسيقية محمد مجدي، ميكس و ماستر محمد مجدي.
و تقول كلمات الأغنية:
اول حب يعدي علينا
صعب في يوم تنساه
يفضل واخد روحك منك
عايش على ذكراه
فاكر كل حاجه بتفاصيلها
كله خلاص محفوظ
اي حاجه من ريحته شايلها
وليها مكان مخصوص
ننسى ايه بقا
هو مين لقا
حبه راح وموجعهوش
من شقى لشقى
حاجه متعبه
ليه اللي حبوا مبينسوش
مهما نقابل ناس تاني غيرهم
ونحاول ننسى
عمر ما حد اخد اماكنهم
ابدا جوانا
على طول كده ع البال فاكرينهم
مهما تعدي سنين
يمكن بالاسم بعيد عنهم
لكن مش ناسيين
