عبد الكريم حمدان يغني الطرب الأصيل بعملين جديدين

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان السوري عبد الكريم حمدان المقطع الغنائي الأول من ألبومه المصغر الذي يضم أغنيتي "ليش أنا" و"طول البنية" للفنان الكبير شادي جميل.



كتب كلمات الأغنية الشاعر الراحل صفوح شغالة ولحنها وأشرف عليها موسيقياً نهاد نجار ووزعها شيرو منان، بينما أخرج الكليب محمود العاصي.

حمدان عبّر عن سعادته لأدائه هاتين الأغنيتين، معتبراً أنهما من أجمل الأغنيات التي تربى عليها موسيقاً، مشيراً إلى أنه أنجز هذا العمل بكل حب، وموجهاً محبته وشكره لصاحب الأغنيتين الأصلي، الفنان الشادي جميل صاحب الحنجرة الذهبية.

ونوه عبد الكريم أن الهدف الأساسي من ألبومه المصغر يكمن بإعادة إحياء الطرب الحقيقي الذي يمثل التراث السوري الأصيل بأسلوب مبتكر ومتجدد، بعيداً عن اللون الشعبي الهابط الذي تصدر المشهد الغنائي في سوريا خلال السنوات الأخيرة، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عند الطرب الحلبي فحسب، وإنما سيطرح ما يخص معظم المحافظات السوريّة بطريقة عصرية، مع الحفاظ على الكلام واللحن.

وأكد عبد الكريم أنه تشرّب منذ صغره الموسيقى الصافية والطرب الأصيل، معتبراً أن هذا النوع من الأغاني يبقى عنواناً من عناوين التجذر والانتماء إلى بلد بلغ فنه مراتب عليا في مسارات الفن العربي والعالمي.

ورغم موضة الأغنيات السريعة، إلا أن عبد الكريم الذي يحاول دوماً المواءمة بين الأصالة والمعاصرة، شدد على واجبه في إحياء التراث السوري واستحضار عصر الطرب الذهبي بأسلوب مبتكر، بعيداً عن ثنايا الرداءة الموسيقية ومشتقاتها.