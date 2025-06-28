شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور غفير فى حفل بودشارت يغنون ويرقصون معه على مسرح موازين والان مع تفاصيل الخبر

انتهى منذ لحظات حفل المايسترو المغربى الشهير بودشارت على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولى في دورته العشرين بالعاصمة المغربية الرباط، حيث بدأ بودشارت حفلته بمقطوعة موسيقية من تأليفه، تلاها أغنية "أنا بعشقك" للمطربة ميادة الحناوي، ثم أغنية "عطشانة" المغربية، ومن بعدها أغنية "نور العين" للميجا ستار عمرو، وأغنيات مغربية وعربية شهيرة، وسط حضور غفير فاق التوقعات.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.



