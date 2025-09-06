كيت ميدلتون تظهر بشعرها البني مجدداً في بطولة كأس العالم للرغبي للسيدات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - شهد صباح اليوم أجواءً رياضية ملكية لافتة، حيث حضر كل من الأميرة كيت ميدلتون والأمير ويليام مباريات مختلفة ضمن بطولة كأس العالم للرغبي للسيدات، في مشهد يعكس شغفهما باللعبة لكن مع ولاءات رياضية متباينة.

كيت وويليام يدعمان رياضتهما المفضلة

كيت، أميرة ويلز، حضرت مباراة إنجلترا ضد أستراليا في ملعب American Express بمدينة إيست ساسكس بإنجلترا، في المقابل، تواجد الأمير ويليام، أمير ويلز، في مباراة ويلز ضد فيجي التي أُقيمت على ملعب Sandy Park في مدينة إكستر بإنجلترا.

كيت ميدلتون، البالغة من العمر 43 عاماً، تُعد راعية اتحاد الرغبي الإنجليزي، بينما يشغل ويليام منصب راعي اتحاد الرغبي الويلزي منذ عام 2016، أما كيت فقد تولت منصبها في فبراير 2022، ليكون أول منصب يُعاد توزيعه من رعايات الأمير هاري السابقة بعد تراجعه وزوجته ميغان ماركل عن أدوارهما الرسمية في العائلة المالكة.

الجدير بالذكر أن الأمير ويليام وكيت كانا قد ظهرا معاً في مارس الماضي خلال مباراة ويلز ضد إنجلترا في بطولة Six Nations، وذلك بعد فترة غياب بسبب علاج الأميرة من مرض السرطان، وخلال هذه المناسبة التقيا بلاعبين مصابين مدعومين من قبل الصندوق الخيري الويلزي للرغبي، الذي يشغل ويليام منصب راعيه أيضاً، كما قاما بتحية اللاعبين وأسرهم في جناح Sir Tasker Watkins Suite.

كيت ميدلتون تعود إلى البني وتتخلى عن الأشقر

إلى جانب منافسة الرغبي، لفتت كيت ميدلتون الأنظار أيضاً بإطلالتها الجديدة، فقد ظهرت بشعر بني داكن خلال حضورها مباراة إنجلترا ضد أستراليا، بعد أن كانت قد ظهرت في وقت سابق من الأسبوع نفسه بتغيير لافت إلى اللون الأشقر.

وفي هذه المناسبة الرياضية، التي أُقيمت في ملعب American Express بمدينة إيست ساسكس، اعتمدت كيت تسريحة ذيل حصان لتكشف عن عودتها إلى لون شعرها البني.

زيارة إلى متحف التاريخ الطبيعي بلندن

بعد غياب دام أسابيع طويلة، عاد الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز، إلى واجباتهما الملكية منذ أيام، في أول ظهور علني لهما بعد قضاء عطلة صيفية عائلية خاصة، إلا أن هذه العودة لم تخلُ من المفاجآت، حيث لفتت أميرة ويلز الأنظار مجدداً بإطلالة شعرها الصيفي الجديد، فيما اضطر الزوجان لاستخدام المظلات حين باغتهما المطر أثناء الجولة.

اختار الأمير ويليام وكيت أن تكون أولى مهامهما الرسمية زيارة إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن، حيث تفقدا الحدائق الجديدة التي خضعت لعملية ترميم، والتي تُستخدم كمختبر حي لمراقبة الحياة البرية في بيئة حضرية.

وشارك الزوجان في أنشطة تعليمية إلى جانب مجموعة من طلاب المدارس، حيث خاض التلاميذ تجربة "الغطس في البرك" لاكتشاف الكائنات الحية، لكن الطقس لم يكن في صالح الجميع؛ إذ اضطر الأمير والأميرة والطلاب لإخراج المظلات بعد هطول الأمطار.

إطلالة كيت... ولون شعرها الجديد يتصدر المشهد

رغم الطقس الممطر، سرقت إطلالة كيت ميدلتون الأنظار، خصوصاً بعدما تأكدت التكهنات التي ظهرت في أغسطس بشأن تغييرها لون شعرها، فقد ظهرت الأميرة، البالغة من العمر 43 عاماً، بخصلات طويلة شقراء فاتحة اللون.

تركت كيت شعرها منسدلاً على كتفيها، مبرزةً تسريحتها المنفوخة الجديدة، وارتدت سترة فوق قميص أبيض بأزرار مع بنطال أسود، وأكملت إطلالتها بقلادة تحمل الأحرف الأولى من أسماء أطفالها الثلاثة: الأمير جورج (12 عاماً)، الأميرة شارلوت (10 أعوام)، والأمير لويس (7 أعوام).

