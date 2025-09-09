مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرّم رياض الخولي في دورته الـ41

تكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي

قصة مسلسل "أيام" الجزء الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 04:34 مساءً - أعلنت إدارة، برئاسة الناقد السينمائي، تكريم اسم الفنانفي الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون.نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان خبر تكريمعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتفاعل مع الخبر عدد كبير من النجوم ومحبي رياض الخولي، وأكدوا أن مسيرته الفنية مليئة بالنجاحات والأعمال الفنية المميزة التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع.يشار إلى أن الفنان رياض الخولي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1976، وبدأ مشواره الفني عبر مجموعة من الأعمال البارزة، من بينها: سنبل بعد المليون، ليالي الحلمية، العائلة، بالإضافة إلى أفلام السادة الرجال واستقالة جابر.لمع نجمه خلال فترة التسعينيات وبداية الألفية، وقدم أعمالاً تركت بصمة قوية مثل: وجهة نظر، طيور الظلام، هوانم جاردن سيتي، بوابة الحلواني، رد قلبي، الفرار من الحب، ولاحقاً حدائق الشيطان، سلسال الدم، صاحب السعادة، الفتوة، الاختيار 2.إلى جانب ذلك شغل منصب مدير المسرح الكوميدي (2001 – 2007) ووكيل نقابة المهن التمثيلية؛ ليجمع بين الإبداع الفني والجهد المؤسسي، ويأتي هذا التكريم؛ ليؤكد اعتزاز المهرجان بما قدمه رياض الخولي من إبداع وعطاء على مدى عقود؛ ليبقى اسماً مضيئاً ورمزاً خالداً في ذاكرة الفن المصري والعربي.يشار إلى أنه يعرض حالياً لرياض الخولي مسلسل أيام الجزء الثالث، وهو بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولى، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازى، ندى موسى، وحجاج عبدالعظيم وآخرين، والعمل تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة؛ حيث يستكمل المُسلسل قصة "عبير" التي تعيش في بيت عمها "رياض أبوالدهب" وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجته تواصل محاولاتها المستمرة لإبعاد "عبير" عن بيت عمها طمعاً في اﻻستيلاء على ثروته، وفي الوقت ذاته تتطرق الأحداث للكثير من العادات الموروثة.ويشهد الموسم الثالث خطوطاً درامية جديدة تركز على التحولات النفسية والاجتماعية لدى بعض الشخصيات، ويحمل تطورات غير متوقعة وتقاطعات درامية تضع الشخصيات في مواقف مُعقدة مع استمرار الصراع على المال والسلطة وهو الخط الأساسي للمسلسل.قد يعجبك قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة للجزء الثالث من مسلسل أيام

