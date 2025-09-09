التركية نورجول يشيلتشاي تعود بدراما إنسانيّة مؤثّرة في”المعلّمة أومور”

أعلنت شركة القمر للإنتاج رسميًّا عن عمل دراميّ جديد بعنوان “المعلّمة أومور”، من بطولة الممثّلة التّركيّة نورجول يشيلتشاي، وهو من إخراج هلال سيرال، أذ يُرتقب أن يُعرض قريبًا عبر شاشة NOW TV.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تُدعى “أومور” تواجه ظروفًا قاسية بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها مضطرّة لمواجهة الحياة في حيّ فقير وهي تعيل أبناءها. يعيش معها ابنها الأصغر ميتي، طالب الطّب الطّموح، إلى جانب ابنها الأكبر كونيت الّذي يربّي بدوره ابنه الصّغير عليش بعدما تركته زوجته، فيما ترافقهم أيضًا ابنتها ناز الّتي تعيش برعاية جدّتها.

القصّة تحمل طابعًا دراميًّا إنسانيًّا مؤثّرًا، يُتوقّع أن يمسّ وجدان الجمهور من خلال ما تعكسه من صراعات عائليّة وعاطفيّة، إذ تمثّل نورجول يشيلتشاي شخصيّة مليئة بالتّحدّيات والصّمود في وجه المحن.

وبهذا المسلسل، تعود النّجمة التّركية لتثبّت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدّراما، في تعاون جديد مع شركة القمر الّتي عُرفت بأعمالها النّاجحة.