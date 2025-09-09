نهاية مأساوية.. تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من حكاية الوكيل

أحداث مثيرة للجدل في أحدث حلقات "الوكيل"

مطاردة مثيرة في حكاية "الوكيل"

أبطال حكاية "الوكيل"

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - شهدت الحلقة الثالثة من حكاية "الوكيل" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" صراع كبير وأحداث مليئة بالإثارة والأحداث المميزة وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية.انطلقت أحداث الحلقة الثالثة بمشهد إنساني، حيث ينهض "منتصر" مطمئنًا على "نورا" التي رافقته في الندوة، وتعود "ورد" الشهيرة بـ"رودي" إلى الواجهة من خلال ‏بث مباشر عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مرتدية فستان الحفلة التي تم أقامتها لمشاهير المنصة، لكنها تغلق البث سريعًا بعد تلقيها رسالة من رجل الأعمال "أمير"، ‏لتتواصل مع منشاوي (أحمد فهيم) الذي يشجعها على الاستمرار في اللعبة.من جهة أخرى، يدخل "جلال" الملقب بـجلجل في صدام مع زوجته "زوزة" بعدما تطلب منه المشاركة في بث خاص مع رجل وزوجته مقابل مبلغ مالي كبير، ورغم ‏مقاومته في البداية، يرضخ في النهاية.‏في المقابل، يظهر "منتصر" مع "نورا" في بث مباشر من أحد المقاهي، متحدثًا عن الاعتداء الذي تعرض له، بينما يطل "جابر" من فيلته متحدثًا بجهل عن كرة القدم، ‏ليصطدم مجددًا باحتقار ابنه حمزة.وتتصاعد الأحداث حين تتواصل "رودي" مع "زوزة" وتدعوها إلى لقاء خاص مع "منشاوي" بعيدًا عن زوجها. وبالفعل تلتقي زوزة بمنشاوي، الذي يخبرها أن الوكيل (مراد ‏مكرم) اختارها لتكون بديلة ورد في تطبيق جديد ستطلقه الوكالة بعد فضيحتها. لكن جلال، الذي دسّ لها ميكروفونًا خفيًا، يسمع كل ما دار بينهما.وبالتوازي، تشتعل حملة عنيفة عبر المنصة الإلكترونية حول اللاعب وانتحار الفتاة، إلى جانب فضيحة رجل الأعمال أمير مع ورد. ومع انتشار التسريبات، يهدد أمير ‏ورد هاتفيًا، لكنها تُمنع من دخول الوكالة التي تخلت عنها. ‏في المقابل، تتلقى "نورا" تسريبات جديدة تخص فضائح "أمير"، لتخرج في بث مباشر تكشف فيه التفاصيل بدعم جمهورها.لكن ذروة الحلقة جاءت مأساوية داخل منزل "زوزة" و"جلال"؛ فبعد عودتها، يستقبلها "جلال" بعنف شديد وضرب مبرح، لينقلب الشجار إلى كارثة بعدما تقع "زوزة" على ‏الأرض جثة هامدة، فيدخل "جلال" في صدمة مروعة.‏حكاية "الوكيل"، تستعرض الآثار السلبية لعالم "السوشيال ميديا"، ما بين الحد الفاصل في العالم الافتراضي والواقعي، وهو الخط الفاصل بين ما نراه في الواقع وما نراه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنكشف خطوط هذا العالم من خلال مطاردة مثيرة بين "يحيى" و"الوكيل".وتضم حكاية "الوكيل" عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، تامر فرج، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي في أولى تجاربه في عالم التأليف، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري.المسلسل مكوّن من 35 حلقة، مقسمة على مدار 7 حكايات مستقلة، يمتد كل منها على مدار 5 حلقات، ويُقدَّم في كل حكاية فريق عمل مختلف على مستوى الإخراج والكتابة والتمثيل، منها حكاية "هند" بطولة ليلى أحمد زاهر، وحازم إيهاب، وهاجر الشرنوبي ومؤمن نور، وتأليف هند عبدالله، وإخراج خالد سعيد، وحكاية "ديجافو" بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، هند عبد الحليم، وعمرو وهبة، وتأليف نسمة سمير وإخراج محمد خضر، وحكاية "نور مكسور"، إخراج محمود زهران.قد يعجبك مراد مكرم يكشف لصاحبة السعادة سر خسارة 24 كيلو من وزنه.. تعرفوا عليهلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».