داليدا خليل تتألق بإطلالة ساحرة في حفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانية داليدا خليل بحفل زفافها على نيكولا زعتر في أجواء عائلية حميمة في لبنان، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة التي جمعت بين الأناقة والجمال.
وجاءت إطلالة العروس بفستان زفاف طويل باللون الأبيض، بتصميم منفوش من الأسفل وتوب من الدانتيل المتناسق الذي أضاف لمسة من الرقي والجاذبية. وقد برز الدانتيل كمادة أساسية في إطلالتها، مما يؤكد كونه خياراً مثالياً لفساتين الزفاف، بفضل قدرته على منح مظهر ساحر.
على الصعيد الجمالي، اعتمدت داليدا مكياجاً قوياً ركّز على عينيها بشكل لافت، ونسّقت مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات الماسية تتكون من كوليه وحلق وخاتم وأسورة، بالإضافة إلى طرحة زفاف طويلة باللون الأبيض أكملت بها الإطلالة المتكاملة.
يذكر أن آخر أعمال داليدا خليل في التمثيل تشمل مسلسلات حديثة مثل "تحت الأرض" و "شامبليون"، بالإضافة إلى فيلم "دراكو رع" في مصر، كما صدرت لها مؤخراً أغنية "عيب عليك" من كلمات أريج ضو وألحان أيمن قميحة وتوزيع موسيقي وميكس وماستر مارك عبد النور. فيما تولى إخراج الكليب سيرج مجدلاني وأندي خولي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
إطلالة جذابة لـ داليدا خليل بحفل زفافهاوشاركت داليدا خليل عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحفل، علّقت عليها بكلمات رومانسية مؤثرة جاءت كالتالي: "أقولها بقلبي وعقلي: نعم للرب، نعم للحب، نعم للعائلة".
وجاءت إطلالة العروس بفستان زفاف طويل باللون الأبيض، بتصميم منفوش من الأسفل وتوب من الدانتيل المتناسق الذي أضاف لمسة من الرقي والجاذبية. وقد برز الدانتيل كمادة أساسية في إطلالتها، مما يؤكد كونه خياراً مثالياً لفساتين الزفاف، بفضل قدرته على منح مظهر ساحر.
على الصعيد الجمالي، اعتمدت داليدا مكياجاً قوياً ركّز على عينيها بشكل لافت، ونسّقت مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات الماسية تتكون من كوليه وحلق وخاتم وأسورة، بالإضافة إلى طرحة زفاف طويلة باللون الأبيض أكملت بها الإطلالة المتكاملة.
https://www.instagram.com/p/DOYluGBiHco/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOYluGBiHco/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOYluGBiHco/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة.. داليدا خليل تودع العزوبية وتستعد لحفل زفافها المرتقب وسط أجواء مفعمة بالفرح
داليدا خليل في سطورتتميز الفنانة داليدا خليل بأنها تتمتع بالعديد من المواهب، من التمثيل إلى الغناء والفن الاستعراضي. وهي منذ انطلاقها بـ التمثيل، حققت بروزاً وانتشاراً ونجومية لاسيما بأدوارها في العديد من المسلسلات لاسيما "حلوة وكذابة" و"حبيب ميرا" ولاحقاً "أمير الليل" والكثير من الأعمال الأخرى التي شكّلت داليدا من خلالها مسيرتها الفنية وخطاً فنياً مستقلاً خاصاً بها لا يشبه سواها. وهي تبرع في الأدوار الكوميدية والترجيدية على حد سواء.
https://www.instagram.com/p/DGP9krlSUSp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGP9krlSUSp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGP9krlSUSp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يذكر أن آخر أعمال داليدا خليل في التمثيل تشمل مسلسلات حديثة مثل "تحت الأرض" و "شامبليون"، بالإضافة إلى فيلم "دراكو رع" في مصر، كما صدرت لها مؤخراً أغنية "عيب عليك" من كلمات أريج ضو وألحان أيمن قميحة وتوزيع موسيقي وميكس وماستر مارك عبد النور. فيما تولى إخراج الكليب سيرج مجدلاني وأندي خولي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».