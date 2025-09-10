دنيا سمير غانم تهنئ زوجها رامي رضوان بيوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة زوجها الإعلامي رامي رضوان بمناسبة يوم ميلاده، الذي يحتفل به اليوم 10 سبتمبر.

بطريقة رومانسية دنيا سمير غانم تحتفل بميلاد زوجها

ونشرتصورة تجمعهما عبر حسابها على إنستغرام وعلقت قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا حبيبي، أتمنى أن يرافقك الحب والحظ والنجاح طوال حياتك".

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة، وقدموا التهاني لرامي رضوان وتمنوا له ميلاد سعيد، واكدوا على سعادتهم باستقرار حياته الزوجية مع دنيا سمير غانم، وذلك بعدما طالتهما شائعات الانفصال خلال الفترة الماضية.

رد قاطع من رامي رضوان على انباء انفصالهما

ولإنهاء حالة الجدل خلال هذه الفترة، كشف الإعلاميحقيقه انفصاله عن زوجتهمن خلال ستوري على حسابه بموقع إنستغرام قال فيه: "جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".

وتابع قائلاً: "أقوى عقاب لهم هو رد فعلكم أنتم بإلغاء متابعتهم.. هم يلجأون لتلك الأساليب ليكسبوا تفاعلاً ومتابعين فإذا انقلب الأمر عليهم وكانت النتيجة عكسية سيتعلمون لاحقاً تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأكاذيب والشائعات إذا كان لديهم عقل وضمير".

وتُعد زيجة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان من الزيجات المستقرة بشكلٍ كبير في الوسط الفني منذ زواجهما عام 2013، والتي أسفرت عن انجاب ابنتهما الوحيدة كايلا، ويحرص الثنائي بشكلٍ دائم على دعم بعضهما في أعمالهما الجديدة سواء كانت دنيا تقدم فيلماً أو مسلسلاً أو مسرحية، وعلى الجانب الآخر عندما يقدم رامي برنامجاً جديداً يجد دنيا داعمة كبيرة له.

روكي الغلابة أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن أبرز المواقف التي دعم فيهازوجتهوتواجد برفقتها، كان أثناء العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة، الذي تدور أحداثه حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.

"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.

