تعرفوا إلى شخصيات فيلم فيها إيه يعني لـ ماجد الكدواني قبل طرحه في السينمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 02:10 مساءً - تستقبل دور العرض المصرية، فيلم "فيها إيه يعني" للفنان ماجد الكدواني، اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر المقبل، ليفتتح مبكرًا موسم أفلام الشتاء، ويدخل في قائمة المنافسة للسعي نحو الصدارة والاستحواذ على النصيب الأكبر من "كعكة الإيرادات"، لاسيما وأنه ينتمي لأفلام اللايت كوميدي.

حيرة بين إرضاء النفس والناس

ترجيح القلب أم العقل؟

البوح بالأسرار أم الاحتفاظ بها؟

الخوف الزائد على الأسرة

قصة فيلم "فيها إيه يعني"

وكشفت الشركة المنتجة، عن طبيعة الشخصيات التي يُجسدها أبطال الفيلم، حيث يظهر الفنان ماجد الكدواني، في شخصية "صلاح"، الذي يجد نفسه حائرًا في بعض المواقف، هل عليه إرضاء نفسه أولًا وأخيرًا أم الأفضل السعي لإرضاء الغير؟، ليخوض رحلة مع النفس وصولًا لإجابة عن هذا السؤال.أما الفنانة غادة عادل، تُجسد شخصية "ليلى"، التي تجد نفسها هي الأخرى حائرة ما بين ترجيح القلب أم العقل في الاختيار، وهل ستتبع مشاعرها وعواطفها أم تغلب الحكمة والعقلانية.فيما تُجسد الفنانة أسماء جلال، خلال أحداثشخصية "ندى" التي يبدو أنها تتبع حريتها دون تقييد أو الاستسلام لرغبات الآخرين، لتسأل نفسها ذات مرة: "تحبِ الدنيا تمشي بطريقتك ولا زي ما هي ماشية؟"، أما مصطفى غريب الذي سبق وحقق نجاحاً كبيراً مع أسماء، سيظهر في هذا الفيلم المرتقب، بشخصية "علاء"، الذي يجد نفسه أمام اختبار صعب، وهل يبوح بكل أسراره للشخص الذي يحبه أم يحتفظ بها لنفسه، حتى لا يضطر يومًا ما ضحية لأي موقف مع حبيبه.بينما تظهر الفنانة ميمي جمال، خلال الأحداث في دور الجدة "نجية" التي ترعى أفراد أسرتها وتمنحهم قدرًا كبيرًا من المشاعر والعاطفة، وتخاف عليهم حتى لا يصيبهم مكروه، فهل الخوف الزائد يدفع المحيطين بها يبتعدون عنها أم سيكون هناك حالة من القُرب والترابط؟

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل يجسده ماجد الكدواني وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل وتؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال وهي ابنة الكدواني، وتجسد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وسليمان عيد في آخر عمل فني له قبل رحيله في أبريل الماضي بشكلٍ مفاجئ، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

