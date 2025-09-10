فهد الكبيسي يدخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تعرض الفنان فهد الكبيسي لأزمة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية، دخل على أثرها إحدى المستشفيات، بشأن الاطمئنان والخضوع للفحوصات والتحاليل للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية بشكلٍ دقيق، وتلقي العلاج اللازم.

موعد خروجه من المستشفى لم يُحدد بعد

https://www.instagram.com/p/DOazD8hiKIo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOazD8hiKIo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOazD8hiKIo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أغانٍ جديدة لـ فهد الكبيسي قريبًا

فهد الكبيسي في حفل ليلة العمر

وكشف الحساب الرسمي لحفلات روتانا، على "إنستغرام"، عن دخول فهد الكبيسي للمستشفى، حيث علق قائلًا: "ما تشوف شر.. سلامات لفنانّا الغالي.. والله يرجعك لجمهورك بخير وسلامة"، إذ لم يتحدد بعد موعد خروجه من المستشفى، أو تطورات الحالة الصحية.وكان الفنانقد نشر قبل أيام عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو له من داخل الاستديو، خلال التحضير لمشاريع غنائية جديدة تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث حمّس جمهوره، بقوله: "توقعاتكم للجديد حبايبي".وكان، قد شارك في فبراير الماضي، مع مطربين آخرين، في حفل "ليلة العمر" والذي شهد إحياء حفل زفاف جماعي لـ300 عريس، في مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد سيتي، وسط أجواء مبهجة جمعت العرسان مع عائلاتهم وأصدقائهم في أمسية استثنائية، وذلك ضمن مبادرات موسم الرياض المجتمعية.

وأعرب فهد عن سعادته البالغة بتلك المبادرة المجتمعية التي أُقيمت بالرياض، حيث نشر صورة له آنذاك عبر "إنستغرام"، وعلق عليها بيت شعر تغزل من خلاله بالرياض، حيث كتب: "يا حظ الرياض اللي سكن في ضواحيها"، وهي مقطع لأغنية غناها بعنوان "أغني" من كلمات الأماني، وألحان عبدالله المناعي، وتقول كلماتها: "غنّي على لالاه يا لاه يالا لالاه.. وبِي ونّةٍ خايف مِن النّاس توحيها.. حلا لاه يا مِن شاف زولَه حلا لالاه.. يا حظ الرّياض اللي سِكَن في ضواحيها.. وبِي ونّةٍ خايف مِن النّاس توحيها.. يا حظ الرّياض اللي سِكَن في ضواحيها.. أحبّه وأحب اللي يحبّه وأحب رضاه.. وكرّهني بنص البِشَر ما أدانيها.. جعلني فداه وكلّ شيٍّ بعد يفداه.. مهوّن علي سلمى وكَثرة بلاويها.. يا حظ الرّياض اللي سِكَن في ضواحيها.. أنا نسخة منّه بفعله وكلّ حكاه.. وخلّاني أعشق كل حاجة يسوّيها.. إن أقبل ضحك وجهي وإن أقفى كِتمت الآه.. وذِي حالتي دامه على الروح غاليها.. يا حظ الرّياض اللي سِكَن في ضواحيها".

