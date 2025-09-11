هاجر السراج: تزوجت من صديقي المقرب وحب حياتي

هاجر السراج تنشر صورًا جديدة من حفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - احتفلت الفنانة هاجر السراج بزفافها منذ أيام في أجواء مبهجة، ومؤخرًا شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بصور ولقطات مميزة من حفل الزفاف.نشرت هاجر مجموعة صور جديدة وكتبت عليها تعليقًا قالت فيه: "تزوجت من صديقي المقرب وحب حياتي"، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على تقديم التهاني والدعوات لها بالسعادة الزوجية.احتفلت هاجر بزفافها في حفل عائلي بسيط ومميز اقتصر على عائلتها وأصدقائها المقربين فقط، وحرصت هاجر أن توثق هذه اللحظات المميزة بصور ومقاطع مصوره شاركتها مع جمهورها على السوشيال ميديا.أطلت هاجر السراج في يومها المميز بفستان أبيض أبرز أناقتها بتصميم الكورسيه للجزء العلوي، بينما ظهر العريس ببدلة أنيقة من جاكيت أبيض وقميص أبيض، مع ربطة عنق وبنطلون باللون الأسود، وحازت إطلالة العروسين إعجاب متابعيها، وتمنوا لها السعادة في خطواتها القادمة.على مدار السنوات القليلة الماضية بدأت هاجر رحلتها الفنية المميزة في الدراما المصرية بخطى ثابتة منذ أن ظهرت للمرةِ الأولى في مسلسل ضد الكسر عام 2021، إذ لفتت الأنظار بأدائها الطبيعي، وحضورها المميز، لتتوالى أعمالها الناجحة مثل بطلوع الروح، بطن الحوت، حالة خاصة، إمبراطورية م وغيرها.في الموسم الرمضاني الماضي تألقت هاجر من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وقدمت شخصية الزوجة التي تطاردها الشكوك والغيرة تجاه زوجها محمد (عصام عمر). ورغم محاولاته المتكررة لإقناعها بأنها مجرد أوهام، نكتشف أن مخاوفها في محلها.وخلال أحداث العمل يصفها زوجها بأنها "عسكري ألماني" بسبب جديتها الدائمة، وغضبها المستمر، وافتقادها للعفوية والأنوثة كما يراها هو، هذه الصفة لم تأتِ من فراغ، فهي دومًا في حالة تأهب، تراقب تصرفات زوجها وتحاول كشف أي دلائل على خيانته، بينما هو يسعى جاهدًا لإقناعها بأنها تتخيل الأمور، لكنها تقرر الطلاق منه بعدما اكتشفت سرقته المال من محل والدتها، ولكن تتعقد الأمور أكثر عندما تفاجئه بخبر حملها للمرة الثانية.مسلسل نص الشعب اسمه محمد، كوميديا اجتماعية تدور حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف ، مايان السيد، هاجر السرّاج، محمد محمود، شيرين، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

