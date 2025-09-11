مايان السيد مرشحة ضمن أجمل 100 وجه في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - أعلنت منصة "TC Candler" العالمية عبر صفحتها الرسمية بموقع صور والفيديوهات إنستغرام عن ترشيح الفنانة مايان السيد ضمن قائمتها السنوية لأجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، وهي القائمة التي تُعرف باحتفائها بالجمال من مختلف الثقافات والبلدان حول العالم.

مايان السيد تنافس ضمن أجمل 100 وجه في العالم

يمثل هذا الترشيح تقديرا لجمال مايان السيد الطبيعي اللافت وأناقتها المميزة، وهي خطوة تعد جديدة تُضاف إلى مسيرتها الفنية، كما يعزز من حضورها في الساحة الفنية العربية والدولية.

منذ ظهور مايان السيد وهي تشتهر بملامح ناعمة وهادئة، وتحرص على تطبيق مكياج يناسب عمرها ويعزز من إظهار ملامحها الطبيعية، وتشتهر مايان أيضا بإطلالاتها المتنوعة التي تجمع بين البساطة والجاذبية، حيث تختار دائما أزياء تخطف أنظار محبيها ومتابعيها من الفساتين القصيرة والطويلة والإطلالات اللامعة الساحرة.

تفاعل محبو مايان مع هذا الخبر وأبدوا سعادتهم وحماسهم لتواجدها في هذه المنافسة، وتمنوا أن تكون ضمن القائمة النهائية، خاصة وأنها على مدار السنوات التي ظهرت فيها وهي تحافط على إطلالتها الناعمة بشكل دائم.

مايان السيد ولدت في نوفمبر عام 1997، ودرست المسرح والسينما لتدعم موهبتها الفنية، وبدأت مشوارها الفني عام 2016، من خلال مسلسل المغني مع محمد منير، ومسلسل أبو البنات مع مصطفى شعبان وخلال فترة قصيرة أصبحت من أهم نجمات جيلها.

https://www.instagram.com/p/DOBWmGFkdDQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOBWmGFkdDQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOBWmGFkdDQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر مشاركات مايان السيد الفنية

شاركت مايان السيد بفيلم "نجوم الساحل" والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025؛ وهو عمل اجتماعي لايت يمزج بين الدراما والكوميديا، وبطولة أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.

كما شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والذي عُرض في النصف الثاني من الشهر، مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، كوميديا اجتماعية تدور حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة.

المسلسل بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السرّاج، محمد محمود، شيرين، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

يمكنكم قراءة أبرزها الفستان الذهبي.. إليكِ أجمل إطلالات مايان السيد بالفساتين البراقة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».