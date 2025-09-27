ميمي جمال: اتوجعت من حديث ابنتي وشعرت بالتقصير

ميمي جمال: "اتوجعت من حديث ابنتي"

View this post on Instagram A post shared by Moataaz El Tony - معتز التوني (@moataazeltony)

الندم على التقصير في حق أبنائها

ميمي جمال تنتظر "فيها إيه يعني"

قصة فيلم "فيها إيه يعني"

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 11:11 مساءً - حلت النجمةضيفة على المخرج والفنان معتز التوني في بودكاست "فضفضت أوي"، وخلال الحلقة كشفت عن الكثير من أسرارها الفنية والشخصية، وكان من بينها علاقتها بأبنائها، مشيرة أن الفن في فترة من الزمن قد أخذ الكثير من وقتها على حساب رعاية أبنائها وبيتها.وروت النجمةلأول مرة موقفًا مؤثرًا عاشته مع بناتها وذلك بعد وفاة والدتها، موضحة أن الفن أخذ كثيرًا من وقتها لدرجة أنها كانت بعيدة عن بناتها تاركة كل الحمل والمسئولية على والدتها، حيث قالت : "هقولك على سر بيني وبينك، الفلوس مش كل حاجة في تربية الأبناء".وأكملت: "أنا تركت مسؤولية تربية البنات على والدتي لأنشغالي بالعمل، وكنت بسافر أعمل مسرحيات، ومكنتش بقعد معهم، وأمي هي اللي كانت واخده بالها منهم، فالبنات ارتبطوا بها كثيرًا، أنا كنت مجرد دفتر شيكات، سواء في الجامعة وماما كانت تأخذهم وتسافر اليونان يشتروا ملابس ويتنزهوا ويعودوا".وتابعت: "شعرت بالندم واكتشفت أني مقصرة جدًا في حقهم، وبنت من بناتي عندما توفت أمي سمعتها وهي بتقول أنا أمي ماتت، بس عملت نفسي مخدتش بالي، واتوجعت لما سمعتها قالت كده، ومقدرش أتكلم لأني كنت غلطانة، حاولت بقى بعدها أعوض اللي فاتني قعدت بقى 5 سنين مقربة منهم وبعملهم كل اللي عايزينه، وبقيت أسافر معهم ومع أولادهم".وواصلت حديثها موضحة قوة العلاقة التي تجمعها أيضًا بابنه زوجها الفنان الراحل، مشيرة أنها تعاملها كبناتها بالضبط وتربطهما علاقة محبة وود قوية، مؤكدة على تجمعهما باستمرار جميعهم في منزلها.وعلى المستوى الفني تنتظر النجمةعرض فيلمها "فيها إيه يعني" بطولة النجم، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 1 أكتوبر المقبل، ليفتتح مبكرًا موسم أفلام الشتاء، ويدخل في قائمة المنافسة للسعي نحو الصدارة والاستحواذ على النصيب الأكبر من "كعكة الإيرادات"، لاسيما وأنه ينتمي لأفلام اللايت كوميدي.وتظهر الفنانة، خلال الأحداث في دور الجدة "نجية" التي ترعى أفراد أسرتها وتمنحهم قدرًا كبيرًا من المشاعر والعاطفة، وتخاف عليهم حتى لا يصيبهم مكروه، فهل الخوف الزائد يدفع المحيطين بها يبتعدون عنها أم سيكون هناك حالة من القُرب والترابط؟تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل يجسده ماجد الكدواني وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل وتؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، أما مصطفى غريب فيظهر خلال الأحداث بدور زوج أسماء جلال وهي ابنة الكدواني، وتجسد ميمي جمال شخصية والدةالفيلم بطولة ماجد الكدواني، أسماء جلال، مصطفى غريب،، وسليمان عيد في آخر عمل فني له قبل رحيله في أبريل الماضي بشكلٍ مفاجئ، والعمل تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.قد يعجبكم فيها إيه يعني.. فيلم روائي جديد يجمع النجوم ويوقعه مخرج شاب في أول تجاربه الطويلةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».