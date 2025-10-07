طرح فيلم أوسكار عودة الماموث لـ أحمد صلاح حسني وهنادي مهنا في هذا الموعد

دُور السينما تستقبل فيلم عودة الماموث منتصف أكتوبر

جنات تُقدّم الأغنية الدعائية للفيلم

أبطال فيلم أوسكار: عودة الماموث

قصة الفيلم

بوستر فيلم أوسكار عودة الماموث- الصورة من الشركة المنتجة

كواليس تنفيذ الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - استقرت الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار: عودة الماموث" بطولة الثنائي، على الموعد النهائي لطرحه في دُور السينما المصرية، بعد مرور أكثر من 3 سنوات بين التحضير والتنفيذ.وقد أوضحت الشركة المنتجة لفيلمعن طرح العمل رسمياً؛ اعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجاري؛ لينضم إلى قائمة أفلام موسم شتاء 2025، ويُنافس على صدارة الإيرادات؛ حيث يُعرض حالياً نحو 9 أفلام متنوّعة لكبار النجوم.وكانت الفنانة جنات قد انتهت مؤخراً من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم، تحت عنوان "الوعود". كلمات وألحان مصطفى شكري. وتوزيع موسيقي أحمد أمين. ومن المُقرر طرحها عبْر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية خلال الأيام القليلة المُقبلة.الفيلم بطولة: أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني، الطفلة ليا سويدان. والعمل فكرة كريم هشام. قصة أحمد حليم. سيناريو وحوار مصطفى عسكر، وحامد الشراب. وإخراج هشام الرشيدي. وإنتاج Trend VFX، وبيراميدز للإنتاج الفني محمد الشريف.يمكنك قراءة.. 4 أفلام مصرية جديدة في السينمات خلال أيام.. أبرزها جوازة في جنازةتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن؛ حيث تبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجرِبة علمية تنطوي على تعديلات جينية، وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة؛ لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة.وقد استغرقت رحلة فيلم أحمد صلاح حسني الجديد، أكثر من 3 سنوات كاملة، ما بين التحضير والتصوير؛ إذ يُعَد هذا المشروع السينمائي هو الأول من نوعه في مصر، من حيث فكرة وجود كائن ضخم طوال الأحداث، بالإضافة إلى الاعتماد على الجرافيك بشكلٍ كبير، إلى جانب مشاركة عدد كبير من صُنّاع السينما من خارج مصر، والذين سبق وشاركوا في العديد من الأعمال السينمائية في هوليوود.وكان المخرج، قد قال في بيانٍ صحفي سابق: "إنّ هذا الفيلم من الأعمال الضخمة إنتاجياً، وسيُغير كثيراً في صناعة السينما المصرية، وسيُساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة العالم للأعمال السينمائية في مصر؛ إذ إنه من المقرر طرح الفيلم في معظم بلدان العالم، مثل كوريا، والصين، واليابان، والهند، وروسيا، وتركيا، وأمريكا وغيرها".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".