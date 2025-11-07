تركي آل الشيخ يعلن عن طرح تذاكر منطقة “بيست لاند” ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن طرح تذاكر الدخول لمنطقة بيست لاند (Beast Land) ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥، لتفتح أبوابها أمام الزوار ابتداءً من ١٣ نوفمبر بالقرب من منطقتي بوليفارد سيتي وبوليفارد وورلد، مقدّمة تجربة ترفيهية ضخمة مستوحاة من أجواء التحدي والإثارة.

وتُعد “بيست لاند”، التي يقدمها صانع المحتوى العالمي جيمي دونالدسون المعروف باسم MrBeast، واحدة من أبرز مناطق الموسم الجديدة لهذا العام، إذ تمتد على مساحة تتجاوز ١٨٨ ألف متر مربع، وتجمع بين الألعاب، والمغامرات، والعروض التفاعلية في بيئة مصممة بعناية لتناسب جميع الفئات العمرية.

وتضم المنطقة أكثر من ١٥ لعبة رئيسية و١٤ تجربة فريدة، إضافة إلى ألعاب كبرى مثل Viking Coaster وPhantom XXL وTop Spin و Bungee Jumping بارتفاع ٥٠ مترًا، لتوفّر أجواءً مليئة بالحماس والمنافسة.

كما تشمل “بيست لاند” منطقة خاصة باسم Beast Arena تُقدَّم فيها تجارب حماسية تفاعلية تجمع بين السرعة والدقة وردة الفعل، عبر أكثر من عشر ألعاب وتحديات واقعية مثل Tower Siege وBattle Bridge وBeast Summit وLights Out وDrop Zone وAir Mail وMaze Run وRevolution وWarrior Challenge، لتمنح الزوار تجربة منافسة فريدة تجمع بين المهارة والحركة في أجواء مليئة بالإثارة.

إلى جانب منطقة ألعاب للأطفال، ومجموعة من المتاجر والمطاعم التي تتجاوز ٢٠ منفذًا للأطعمة والمشروبات، لتشكّل وجهة متكاملة من المغامرة والترفيه.

وتستقبل المنطقة زوارها من الساعة ٤ مساءً حتى ١٢ منتصف الليل في أيام الأسبوع، وحتى الواحدة صباحًا في عطلة نهاية الأسبوع، لتمنح الجميع فرصة خوض تجربة ترفيهية لا مثيل لها في قلب موسم الرياض، ويمكن حجز تذاكر الدخول من خلال الرابط https://webook.com/ar/zones/beast-land-rs25.

ويأتي إطلاق “بيست لاند” ليضيف بُعدًا جديدًا إلى موسم الرياض الذي يواصل ترسيخ مكانته كأضخم وجهة ترفيهية في المنطقة، تجمع بين الترفيه والإبداع، والتقنية، والتجارب التي أصبحت معيارًا لأبرز الوجهات العالمية.