وسط اقبال كبير على الفعاليات المتنوعة موسم الرياض ٢٠٢٥ يكسر حاجز خمسة ملايين زائر

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، يوم أمس (الجمعة)، تجاوز عدد زوار موسم الرياض ٢٠٢٥ حاجز خمسة ملايين زائر منذ انطلاقه، في مؤشر يعكس النمو المتواصل في الإقبال الجماهيري واتساع دائرة الاهتمام بالفعاليات المتنوعة في المجالات الفنية والرياضية والثقافية، إضافة إلى الألعاب التي يقدمها الموسم.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعًا لافتًا في أعداد الزوار، مدفوعًا بحضور الزوار والسياح من مختلف مناطق المملكة خلال إجازة الخريف الحالية.

كما لقيت الفعاليات المختلفة إقبالاً ملحوظاً، وفي مقدمتها أيام الثقافة اليمنية التي أصبحت خلال الأسبوع الحالي واحدة من أبرز محطات الجذب في منطقة السويدي. فقد سجّل الزوار حضورًا كثيفًا للتعرف على التراث اليمني الأصيل، من الفنون الشعبية والرقصات التراثية إلى الأزياء التقليدية والأطباق اليمنية الشهيرة، إلى جانب أركان الحرف اليدوية.

كما ساهمت فعاليات أسبوع الملاكمة التي احتضنتها العاصمة خلال الأسبوع المنصرم في تعزيز موجات الحضور، وعلى رأسها عرض The Ring IV: Night of the Champions الذي أقيم في anb Arena ، وشهد نزالات عالمية بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، التي ضمّت مواجهات بطولية أبرزها توحيد ألقاب وزن خفيف الثقيل وفوز جيسي رودريغيز برباعية السوبر فلاي، إضافة إلى الإقبال الكبير على بطولة موسم الرياض للسنوكر ٢٠٢٥، التي تفوق فيها الصيني تشاو شينتونغ على الأسترالي روبرتسون باللقب.

وشهد الموسم مؤخراً أيضاً افتتاح منطقة “الرياض زوو” التي لقيت حضوراً كبيراً من المهتمين بالحيوانات، حيث تضم “رياض زوو” أكثر من ١٦٠٠ حيوان من ١٧٠ فصيلة موزعة على ست مناطق رئيسية مصممة بأسلوب يحاكي موائل طبيعية من مختلف القارات.

كما تم افتتاح “بيست لاند”، التي يقدمها صانع المحتوى العالمي جيمي دونالدسون المعروف باسم MrBeast، في واحدة من أبرز مناطق الموسم الجديدة لهذا العام، إذ تمتد على مساحة تتجاوز ١٨٨ ألف متر مربع، وتجمع بين الألعاب، والمغامرات، والعروض التفاعلية في بيئة مصممة بعناية لتناسب جميع الفئات العمرية.

وتضم المنطقة أكثر من ١٥ لعبة رئيسية و١٤ تجربة فريدة، إضافة إلى ألعاب كبرى مثل Viking Coaster وPhantom XXL وTop Spin و Bungee Jumping بارتفاع ٥٠ مترًا، لتوفّر أجواءً مليئة بالحماس والمنافسة.

وفي الوقت ذاته، تواصلت الكثافة العالية للزوار في “بوليفارد وورلد”، التي تقدم تجارب ترفيهية مختلفة من ثقافات متعددة، إلى جانب “بوليفارد سيتي” التي استمرت في تحقيق حضور واسع عبر مسارحها وحفلاتها والألعاب التي تناسب مختلف الأعمار.

ويعكس تجاوز حاجز خمسة ملايين زائر، خلال فترة زمنية قصيرة، مكانة موسم الرياض كوجهة عالمية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، بفضل التنوع الكبير في التجارب التي تجمع بين الثقافة والرياضة والفنون والترفيه.