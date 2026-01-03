جوائز Critics Choice لعام ٢٠٢٦: موعد الحفل والقنوات النّاقلة ومن تصدّر التّرشيحات؟

دبي - فريق التحرير: انطلق رسميًّا موسم الجوائز لعام ٢٠٢٦ مع إقامة النّسخة الـحادية والثّلاثين من حفل Critics Choice Awards الّذي يُعدّ تقليديًّا تمهيدًا لحفلَي غولدن غلوب والأوسكار. ويكرّم الحفل أفضل الأعمال السّينمائيّة والتّلفزيونية خلال العام الماضي، بناءً على تصويت أكثر من ٦٠٠ صحافيّ ومتخصّص من أعضاء جمعيّة نقّاد الاختيار.

يقام الحفل يوم الأحد الرّابع من يناير ٢٠٢٦ في Barker Hangar داخل مطار سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا، ليكون أوّل حدث كبير في عالم التّرفيه مع بداية العام، وسط توقّعات عالية نظرًا لقوّة الأعمال المرشّحة في فئتَي السّينما والتّلفزيون.

تعود الكوميديا الأميركيّة تشيلسي هاندلر لتقديم حفل Critics Choice Awards للعام الرّابع على التّوالي. وأعربت عن سعادتها بافتتاح موسم الجوائز بهذا الحدث، فيما أشادت الجهة المنظِّمة بأسلوبها المباشر وروحها الفكاهيّة الحادّة وقدرتها على التّواصل مع الجمهور، واصفةً إيّاها بـ”أفضل مقدّمة لحفلات الجوائز في العالم”.

وأكّد مسؤولو شركة Versant، الجهة المسؤولة عن البثّ، أنّ حضور هاندلر يضمن عرضًا حيويًّا وممتعًا لا يُنسى مع انطلاق موسم الجوائز.

وقد أكّدت جمعية Critics Choice مشاركة عدد من النجوم للإعلان عن الفائزين، من بينها:

كولمان دومينغو، أليسون جاني، هانا أينبيندر، جاستن هارتلي، كوينتا برونسون، دييغو لونا، جيف غولدبلوم وآفا دوفيرناي وغيرهم.

سيُبثّ الحفل مباشرة مساء الأحد الرّابع من يناير عبر: قناة E! وقناة USA Network . كما سيتوافر الحفل للمشاهدة عند الطلب عبر منصّة Peacock في اليوم التّالي.

في فئة السّينما، تصدّر فيلم الرّعب “Sinners” من بطولة وإخراج مايكل بي. جوردن، قائمة الترشيحات بـ سبعة عشر ترشيحًا، من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثّل.

يليه فيلم الإثارة السّياسيّ “One Battle After Another” من بطولة ليوناردو دي كابريو بـأربعة عشر ترشيحًا، بينما أحرز كلّ من فيلم “Frankenstein” للمخرج غييرمو ديل تورو والدّراما التّاريخيّة “Hamnet “11 ترشيحًا لكلّ منهما.

أمّا على صعيد التّلفزيون، فسيطرت منصّة Netflix على التّرشيحات من خلال المسلسل البريطانيّ “Adolescence” والكوميديا الرّومنسيّة “Nobody Wants This”، مؤكّدةً مكانتها القويّة في الصياغة.

ومع إنتاجات ضخمة، ونجوم من الصّفّ الأوّل، وزخم إعلاميّ مرتقب، يعد حفل Critics Choice Awards 2026 بأن يكون مؤشّرًا مهمًّا لما قد يحمله موسم الجوائز خلال الفترة المقبلة.