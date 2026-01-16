برادلي كوبر يكشف شغف والدته بالمسلسلات التّركيّة… فأيّ مسلسل تتابعه تحديدًا؟

دبي - فريق التحرير: أطلّ نجم هوليوود برادلي كوبر على جانب طريف من حياته العائليّة في مقابلة حديثة كاشفًا عن الشّغف الكبير الّذي تكنّه والدته غلوريا كامبانو للمسلسلات التّركيّة.

وخلال ظهوره في برنامج «تجربة جو روغان»، تحدّث كوبر بروحٍ مرحة عن تعلّق والدته الشّديد بمسلسل «الطّائر المبكر»، موضحًا أنّها تابعت جميع حلقاته الّتي وصلت في نسخته العالميّة إلى ٣٦٠ حلقة وأكثر، خاصةً خلال فترة جائحة كورونا، إلى حدّ أنّها لم تستطع التّوقّف عن مشاهدته.

وأشار كوبر، إلى أنّ والدته تعتبر بطل العمل جان يامان، أفضل ممثّل في العالم، في مقارنة طريفة تجاهلت فيها تمامًا ترشيحاته المتعدّدة لجوائز الأوسكار.

كما لفت إلى بعض التّفاصيل اللافتة في المشاهد الّتي شاهدها برفقتها، مؤكّدًا أنّ الإيقاع الدّراميّ يتّسم أحيانًا بلحظات طويلة من الصّمت وتبادل النّظرات بين الشّخصيّات وهو ما أدهشه خلال متابعته للعمل.

كما أعرب كوبر، عن إعجابه بالممثّلة ديميت أوزدمير، مشيرًا إلى أنّ حضورها أضفى على التّجربة متعة خاصّة خلال مشاهدته المسلسل مع والدته.

يُذكر أنّ مسلسل «الطّائر المبكر» عُرض للمرّة الأولى عام ٢٠١٨ وهو من تأليف أصلي زينجين وبانو زينجين وبطولة جان يامان وديميت أوزدمير وقد نال جائزة أفضل مسلسل كوميديّ رومنسيّ في حفل «الفراشة الذّهبيّة» الخامس والأربعين.