فضيحة تهز “الشيطان يرتدي برادا٢” آن هاثاواي توضح ما جرى خلف الكواليس

دبي - فريق التحرير: نفت الممثلة آن هاثاواي ما تردد حول تسببها في طرد عارضات أزياء بمقاس “صفر” من الجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada.

وفي حديثها إلى برنامج Good Morning America، أوضحت هاثاواي أنها أرادت تصحيح ما نُقل عن تصريحات زميلتها في الفيلم ميريل ستريب لمجلة Harper’s Bazaar في مارس الماضي.

وكانت ستريب قد أشارت إلى أنها فوجئت بمدى نحافة بعض العارضات في موقع التصوير، موضحة أنها ناقشت الأمر مع المنتجين، الذين وعدوا بتعديل الاختيارات بما يضمن تنوعاً أكبر في الأجسام. كما بدت هاثاواي في تصريحات سابقة لمجلة Variety وكأنها تؤيد فكرة تعزيز التنوع في المشاهد، لكنها شددت لاحقاً على أن ذلك لم يتضمن أي قرارات تتعلق بطرد أحد.

وقالت هاثاواي في Good Morning America: “هناك معلومات خاطئة منتشرة حالياً بأن أشخاصاً طُردوا بسبب الشمولية في المقاسات، وهذا لم يحدث على الإطلاق”.

وأضافت: “لم يفقد أحد وظيفته، بل على العكس، الأمر أدى إلى خلق فرص عمل أكثر”.

يُذكر أن فيلم The Devil Wears Prada 2 سيُطرح في دور السينما نهاية هذا الأسبوع، بعد نحو عشرين عاماً من الجزء الأول، وسط توقعات بتحقيقه نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر.