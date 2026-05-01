محمد رمضان يطرح “جميلة”.. ويكشف تفاصيل مشاركته في رمضان ٢٠٢٧

دبي - فريق التحرير: ​أطلق الفنان المصري، محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “جميلة وهي أغنية ذات طابع رومانسي مختلف عما قدمه مؤخراً، وقد لاقت تفاعلاً واسعاً واستحساناً كبيراً من الجمهور منذ الساعات الأولى لطرحها على المنصات الموسيقية.

بهذه المناسبة، ​حرص “رمضان” على التواصل مع متابعيه بشكل مباشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو وجه فيه رسالة لجمهوره قائلاً: ​”أغنية جميلة حالياً على كل المنصات، اسمعوها واكتبوا لي رأيكم.. واكتبوا لمن تُهدوا لمن؟” (استمعوا الى الاغنية)

​ولم يكتفِ رمضان بذلك، بل أشعل الحماس بوعد خاص، مؤكداً أن الاسم الأكثر تكراراً في التعليقات (الذي سيهدي إليه الجمهور الأغنية) سيقوم بصناعة أغنية خاصة تحمل اسمه، على غرار أغنيته السابقة “محمد”.

أما فيما يخص نشاطه الدرامي، فقد حسم محمد رمضان ،الجدل حول عودته للشاشة الصغيرة، حيث أكد عودته للمنافسة في موسم رمضان ٢٠٢٧، مشيراً ان المسلسل سيعرض عبر شاشات MBC في مصر والعراق والسعودية.

​كما كشف أن العمل من تأليف الكاتب أحمد مراد، مشيراً إلى أن الإعلان عن مخرج العمل سيكون في وقت قريب جداً.

​يأتي هذا الإعلان ليضع حداً لانتظار محبّيه، واعداً إياهم بعمل ضخم يجمعه بواحد من أبرز الروائيين وكُتّاب السيناريو في الوطن العربي.