هل تفرض الرئاسة التركية واقعاً جديداً على الدراما… رقابة أم خنق للإبداع؟

دبي - فريق التحرير: ​في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية، وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالبدء في مرحلة جديدة لتنظيم محتوى المسلسلات والأفلام التركية. هذا التوجه جاء مدفوعاً بضغوط متزايدة من مؤسسات الرقابة (RTÜK) ومجلس الأمن القومي، اللذين عقدا اجتماعات مكثفة لبحث تأثير المحتوى التلفزيوني على “البنية الأسرية والقيم الوطنية”.

​تأتي هذه التحركات الرسمية في توقيت حساس، حيث يربط مراقبون بين هذا التشدد وبين تصاعد وتيرة العنف في الشارع التركي، خاصة بعد وقوع حادثتَي إطلاق نار مروعتين مؤخراً في مدرستَين. وتتعرض الدراما التركية لاتهامات مباشرة بأنها تروج لثقافة “المافيا” والسلاح، مما يضع المنتجين أمام تساؤل حتمي: هل سنشهد موجة من المنع أو المقص الرقابي الذي قد يطال نصوصاً درامية بالكامل؟ المؤشرات الحالية توحي بأن الرقابة لن تكتفي بفرض غرامات مالية كما في السابق، بل قد تمتد لتعديل السيناريوهات قبل تصويرها لضمان توافقها مع مفهوم “التسويق القيمي”.

​في ظل هذا التوجه، هناك سؤال يطرح نفسه، حول فاعلية هذه القيود في عصر الانفتاح الرقمي؛ فالمُشاهد اليوم لم يعد أسيراً للشاشة المحليّة، بل يمتلك حرية الانتقال إلى المنصات العالمية بضغطة زر، حيث لا سقف للجرأة أو المحتوى. فلماذا الإصرار على التضييق الذي قد يؤدي إلى هروب الإنتاجات الضخمة نحو تلك المنصات؟

​ما يثير الريبة في هذا التوقيت هو تزامن هذه القرارات مع إثارة قضايا قديمة وجديدة تتعلق بـ “المخدرات” لبعض نجوم الصف الأول، مما يراه البعض محاولة لتشويه سمعة الفنانين والممثلين والتقليل من تأثيرهم المجتمعي.

​الهدف من ذلك قد يكون مزدوجاً:

​أولاً: الضغط على الوسط الفني لتقديم تنازلات فكرية وفنية تماشياً مع التوجهات الجديدة.

​ثانياً: خلق فجوة بين النجوم وقاعدتهم الجماهيرية لتسهيل تمرير قرارات الرقابة الصارمة تحت غطاء “حماية الأخلاق العامة”.

يبقى السؤال الأهم: هل تنجح هذه القيود في ضبط الشارع، أم أنها ستؤدي فقط إلى خنق الإبداع الدرامي الذي يعد أحد أهم صادرات تركيا الثقافية للعالم؟