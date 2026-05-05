دبي - فريق التحرير: في مفاجأة سارة لعشاق الدراما التركية، أُعلن رسمياً عن عودة الممثلة ياسمين إيرجيني (المعروفة بشخصية “إيلا” في مسلسل “نبضات قلب/أطباء”) إلى التمثيل بعد سنوات طويلة من الغياب والاعتزال الفني الذي تفرغت خلاله لحياتها العائلية.
تنضم ياسمين إلى طاقم عمل المسلسل الكوميدي الجديد الذي يحمل عنوان “لدينا زفاف” وهو العمل الذي يجمع نخبة من نجمات الصف الأول في تركيا.
لا تقتصر قوة العمل على عودة ياسمين فحسب، بل يضم المسلسل أسماءً لامعة شكلت ظاهرة نجاح في السنوات الأخيرة وعلى رأسهم: إيدا إيجه وشيفال سام، اللتان حققتا نجاحاً ساحقاً وثنائية لا تُنسى في مسلسل “التفاح الحرام”، اضافة الى بينور كايا النجمة القديرة المعروفة بأدوارها العميقة والمميزة.
وأشارت التقارير، إلى أن تصوير المسلسل سينطلق في شهر يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يتصدر العمل نسب المشاهدة فور عرضه، نظراً للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها بطلاته وللهفة الجمهور لرؤية ياسمين إيرجيني مجدداً أمام الكاميرات.
كانت هذه تفاصيل خبر بمسلسلهما الجديد.. إيدا إيجه وشيفال سام تُعيدان نجمة معتزلة إلى الساحة الفنية
