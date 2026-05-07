توتر علني ونظرات نارية.. ماذا حدث بين ريهانا وآساب روكي في ميت غالا؟

دبي - فريق التحرير: شهدت أجواء حفل “ميت غالا” في نيويورك توتراً لافتاً بين الفنانة ريهانا وحبيبها مغني الراب آساب روكي، حيث التقطت الكاميرات لحظات بدت فيها الأجواء مشحونة بين الثنائي خلف الكواليس.

وفي فيديو انتشر عبر منصة “إكس”، ظهر “روكي” وهو يتحدّث مع امرأتَين خلال الحفل، في وقت كانت فيه ريهانا تخضع لمقابلة صحفية على مقربة منه. وخلال المقابلة، التفتت ريهانا نحوه بنظرات بدت متجهمة، ما أثار تكهنات حول وجود خلاف بينهما.

لاحقاً، توجّه روكي لتحية الصحفية، محاولاً التقرّب من ريهانا، إلا أن الأخيرة بدت متحفظة في تفاعلها معه.

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة، إذ أفادت تقارير بأن الثنائي دخلا في نقاش عاطفي داخل حافلتهما الخاصة بعد انتهاء الحفل، حيث بدت عليهما علامات الانزعاج في بعض اللحظات.

ورغم هذه المشاهد، أكد أحد الحضور أن ريهانا وروكي ظهرا بشكل طبيعي وسعيد طوال معظم فترات الأمسية.

يُذكر أن علاقة الثنائي تعود إلى عام ٢٠٢٠، وهما غير متزوجين رسمياً، ويجمعهما ثلاثة أطفال.