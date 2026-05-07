ترافيس كيلسي يفاجئ جمهور تايلور سويفت بتفاصيل جديدة عن زواجهما

دبي - فريق التحرير: عبّر نجم دوري كرة القدم الأميركية (NFL) ترافيس كيلسي عن حماسه الكبير ليوم زفافه من الفنانة تايلور سويفت، مؤكدًا أنه “لا يستطيع الانتظار”، وذلك خلال حلقة جديدة من بودكاست “نيو هايتس”.

وخلال حلقة يوم الأربعاء، تحدّث نجم الغولف روري ماكلروي عن الأجواء الخاصة لعشاء أبطال بطولة “الماسترز” السنوي، مشيرًا إلى أن كيلسي سيشعر بالمشاعر نفسها خلال زفافه هذا العام.

وقال ماكلروي: “إنها ليلة مذهلة… وترافيس ستشعر بهذا هذا العام عندما تكون جالسًا في زفافك… الأمر يبدو غير واقعي. الشيء الوحيد الذي يمكنني مقارنته به هو يوم زفافك، لأنك تكون وسط مجموعة كبيرة من الأشخاص في غرفة واحدة”.

وردّ كيلسي مبتسمًا: “لا أستطيع الانتظار”.

ولا تزال تفاصيل الزفاف طيّ الكتمان، إذ لم يتم تأكيد أي موقع أو موعد رسمي حتى الآن.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انتشرت تكهنات حول احتمال إقامة الزفاف في الصيف، حيث أفاد تقرير لموقع “بيج سيكس” بأن الحفل قد يُقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق الثالث من يوليو في مدينة نيويورك.

وكان كيلسي وسويفت قد أعلنا خطوبتهما في شهر أغسطس الماضي، إذ شاركا خبر الخطوبة عبر حسابهما على إنستغرام من خلال صور التُقطت خلال لحظة التقدم للزواج في حديقة.

وكانت تايلور سويفت قد كشفت علاقتها مع كيلسي علنًا للمرة الأولى في شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٣، عندما حضرت مباراة لفريق كانساس سيتي تشيفز.