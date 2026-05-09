بالصور: جورج كلوني يحتفل بـ”الخامسة والستين” برفقة أمل وكأنه في بداية الحب

دبي - فريق التحرير: احتفل النجم جورج كلوني بعيد ميلاده الخامس والستين وسط أجواء رومانسية برفقة زوجته المحامية أمل كلوني، البالغة من العمر ثمانية وأربعين عاماً، خلال رحلة مشمسة في مدينة سان تروبيه الفرنسية.

وبدا الثنائي أكثر انسجاماً من أي وقت مضى، حيث لم يترددا في تبادل لحظات حميمية أمام الجميع أثناء تجولهما في المدينة الساحلية الخلابة، في مشهد جعل منهما حديث المتابعين، إذ ظهرا وكأنهما عاشقان في سن المراهقة، يضحكان ويتبادلان الأحاديث بحيوية واضحة.

وقضى جورج وأمل وقتاً ممتعاً بعد تناول غداء هادئ مع الأصدقاء في مطعم “كلوب خمسة وخمسين”، أحد أشهر الأماكن الحصرية المطلة على البحر والرمال في سان تروبيه، قبل أن يواصلا جولتهما سيراً على الأقدام وسط المدينة.

وشملت رحلتهما أيضاً جولة بالقارب من اليخت إلى الشاطئ، حيث بدا كلوني ملازماً لزوجته طوال الوقت، في لفتة عكست عمق العلاقة التي تجمعهما.

وخطف جورج كلوني الأنظار بإطلالة صيفية بسيطة، مرتدياً قميص “بولو” أسود مع بنطال بيج وحزام جلدي عريض، واختار حذاءً بنياً خفيفاً، بينما تألقت أمل بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والعصرية، من خلال بلوزة مزخرفة متعددة الألوان وتنورة متناسقة، مع حذاء أسود يصل إلى منتصف الساق.

وارتدى الثنائي نظارات شمسية تناسب ذوق كل منهما، خلال استمتاعهما بأجواء سان تروبيه، التي تُعد من الوجهات المفضلة لهما والتي يحرصان على زيارتها باستمرار.

وكان كلوني قد تحدث الشهر الماضي في مقابلة مع موقع “بيج سيكس” خلال حفل توزيع جوائز تشابلن في نسخته الحادية والخمسين، حيث تم تكريمه، عن اقتراب عيد ميلاده، وما إذا كان يعتبره بمثابة “الفصل الثالث” من حياته، ليرد مازحاً: “لنأمل ذلك… الأمر يعتمد على مدة استمرار العرض”.

كما أشار النجم الحائز على جائزة الأوسكار إلى أن اهتمامه بات يتركز بشكل أكبر على العمل الإنساني، من خلال مؤسسة كلوني للعدالة التي أسسها مع زوجته أمل، مؤكداً أنه لم يعد يلاحق الشهرة أو يسعى وراء مسيرته الفنية كما في السابق، بل يفضل التركيز على ما يمنحه شعوراً أكبر بالرضا، مثل دعم المدارس والمبادرات الخيرية.