من مهرجان “كان”… mbc Studios تكشف عن خريطة إنتاجات سعودية ضخمة

دبي - فريق التحرير: على هامش مشاركتها الواسعة لهذا العام في فعاليات مهرجان كان السينمائي التاسع والسبعين، الذي يقام في فرنسا من ١٢ إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٦، كشفت استوديوهات MBC الستار عن لائحة من الإنتاجات السينمائية والدرامية السعودية، بعضها من المزمع تنفيذها قريباً، فيما انتهت المراحل الإنتاجية لأعمال أخرى فعلاً ليتم عرضها خلال العام الحالي، في وقتٍ يتم فيه التحضير للبدء بأعمال أخرى سترى النور في وقتٍ لاحق.

في هذا السياق، تواصل استوديوهات MBC خططها لتحويل مجموعة من أبرز أعمال الكاتب السعودي أسامة المسلم إلى إنتاجات سينمائية وتلفزيونية، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت سابقاً عن تعاونها الوثيق معه على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في عام 2024. واليوم أعلنت استوديوهات MBC عن اولى الثمار السينمائية لهذا التعاون وهو فيلم “جحيم العابرين” الذي تم الانتهاء من إنتاجه فعلاً، ومن المزمع أن يعرض في دور السينما خلال العام الحالي 2026، علماً أنه أول فيلم روائي طويل يحمل توقيع المخرجة السعودية المرموقة هناء العمير.

كما تتحضر استوديوهات MBC لإنتاج عمل سينمائي آخر مقتبس عن رواية “شبكة العنكبوت” لأسامة المسلم، ويحمل سمة الرعب، حيث من المفترض أن تنطلق الأعمال الإنتاجية لهذا لفيلم في الربع الأخير من العام الحالي 2026. تدور أحداث العمل عن مجموعة من الطالبات السعوديات في الرياض، يشتبهن في قيام جارتهن الغامضة بشيء مريب، ليكتشفن لاحقًا سرًا أكثر رعبًا.

وقريباً، تشرع استوديوهات MBC في بدء الأعمال الإنتاجية لمسلسل تلفزيوني بعنوان “خوف” ويحمل سمة الخيال، وهو مقتبس عن رواية أسامة المسلم “خوف” – إحدى أكثر الروايات مبيعًا- وتدور أحداثها حول شاب يحصل على كتاب غريب من شيخ غامض، تُفضي قراءته إلى سلسلة من الأحداث المرعبة.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال أسامة المسلم: “سعيدٌ أننا نتقدم في إنتاج المزيد من أعمالي الروائية التي يترقبها الجمهور في الوطن العربي بكل حماس والتي حظيت بدعم إنتاجي عالٍ وسخي من مجموعة MBC كي ترقى لتطلعات جمهور الرواية”.

وفي سياق تكثيف جهودها الإنتاجية هذا العام، تشهد الأشهر القليلة القادمة البدء بإنتاج أعمال أخرى أبرزها فيلم “مافيوسس” الذي يحمل سمة الأكشن – كوميدي، وتدور أحداثه حول شقيقيْن سعوديين يسافران لإيطاليا بهدف العمل، ليجدا نفسيهما في أحضان المافيا الإيطالية! الفيلم من كتابة المؤلف السعودي نواف المهنا (الذي كتب مسلسل يوميات رجل عانس)، والمؤلف السعودي حازم الجريان.

أما فيلم “للأبد” فهو قصة حب رومانسية كتبتها الممثلة والكاتبة السعودية المبدعة سارة طيبة، التي تذخر جعبتها الأدبية والدرامية بأعمال متميزة على غرار مسلسلها الأول الذي كتبته بعنوان “جميل جدًا”، وأعقبته بمسلسل “نمرة اتنين”، وفيلم “رولم”، وفيلم “مسألة حياة أو موت”.

وفي تتويج لشراكتها مع شركة “تلفاز11” السعودية للإنتاج التي سبق وأن أُعلِن عنها خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في عام 2024، تعتزم استوديوهات MBC في نهاية العام الحالي، إنتاج فيلم مشترك ليكون باكورة أعمالها الإنتاجية مع “تلفاز11″، وهي الشركة التي أنتجت أفلاماً ناجحة مثل “الزرفة” و” سطّار” و”ومندوب الليل”.

من جانبها، أضافت سمر عقروق، المديرة العامة لاستوديوهات MBC والمديرة العامة للإنتاج في مجموعة MBC : “فخورون بكوننا جزء من المشهد السينمائي السعودي الذي يتّسم بخطىً متسارعة وزخم إبداعي هائل يواكب ما تشهده المملكة.

ينصب تركيزنا على دعم الطاقات والإنتاجات المحلية والخروج بأعمال تكون على قدر الطموحات، وتعكس الثراء الذي يتمتع به السرد القصصي السعودي، وتعبّر عن تنوع مواضيعه. “