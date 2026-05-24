لحظات مرعبة تُوقف حفل ريكي مارتن فجأة… والآلاف في حالة صدمة

دبي - فريق التحرير: تعرّض حفل الفنان البورتوريكي ريكي مارتن في مونتينيغرو لحالة من الفوضى، بعدما أقدم أحد الحاضرين على رشّ الغاز المسيل للدموع باتجاه المسرح أثناء إحيائه الحفل، ما استدعى إيقاف العرض بشكل مفاجئ وإبعاد الفنان عن المسرح حفاظاً على سلامته.

وأوضحت المتحدثة باسم ريكي مارتن، روندين ألكالا، في بيان نشرته عبر “إنستغرام”، أنّ الفنان وفريقه غادروا المسرح فوراً كإجراء احترازياً، فيما تولّت عناصر الأمن والسلطات المحلية السيطرة على الوضع والتأكد من سلامة الحضور.

وأكدت ألكالا أنّ صاحب أغنية “Livin’ La Vida Loca” أصرّ على استكمال الحفل رغم نصائح فريقه بعدم العودة إلى المسرح، مشيرةً إلى أنّه اتخذ قرار استئناف العرض بعد تأكيد السلطات أنّ الوضع أصبح آمناً وأن الجمهور قادر على متابعة الحفل بأمان، وذلك وفاءً منه لجمهوره.

ويُعدّ حفل مونتينيغرو المحطة الأولى ضمن الجولة الأوروبية من حفلات Ricky Martin Live، المقرّر أن تستمر طوال فصل الصيف، فيما أكدت المتحدثة باسمه أنّ الجولة ستُستكمل وفق البرنامج المحدد.

وفي ختام البيان، طمأنت ألكالا الجمهور مؤكدةً أنّ ريكي مارتن بخير ويشعر بالامتنان لكل رسائل الدعم والاهتمام التي تلقاها عقب الحادثة.

ويُعرف ريكي مارتن باصطحاب أطفاله الأربعة معه خلال جولاته الفنية، وهم ماتيو وفالنتينو ولوسيا ورين، ما يجعل فريقه يتعامل بحذر إضافي في ما يتعلق بإجراءات الحماية والأمان خلال الحفلات والتنقلات.