هل يدخل براد بيت القفص الذهبي من جديد وسط تبرؤ أبنائه منه؟

دبي - فريق التحرير: أثارت تقارير صحافية تساؤلات حول إمكانية دخول النجم براد بيت القفص الذهبي مجدداً هذا العام، بعد علاقة عاطفية مستمرة منذ عدة سنوات مع مصممة المجوهرات إينيس دي رامون.

وكشفت مصادر مقربة لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النجم الحائز على جائزة الأوسكار، يعيش حالة من الاستقرار والرضا في حياته العاطفية منذ ارتباطه بـ”دي رامون” عام ٢٠٢٢، إلا أن فكرة الزواج أو تكوين أسرة جديدة “ليست مطروحة حالياً” ولا يوجد أي استعجال لاتخاذ هذه الخطوة.

وأضافت المصادر أن براد بيت سعيد للغاية ويستمتع بالدعم والهدوء الذي توفره له شريكته، مشيرة إلى أنه يرى فيها علاقة مستقرة دون الحاجة لتوثيقها رسمياً في الوقت الراهن.

وتشير التقارير إلى أن تردد بيت في مسألة الزواج يعود إلى المعارك القانونية الطويلة التي خاضها عقب انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي عام ٢٠١٦، والتي انتهت بتسوية الطلاق رسمياً عام ٢٠٢٤، رغم استمرار النزاعات حول بعض الممتلكات المشتركة.

كما انعكست هذه التوترات على علاقته بأبنائه الستة من جولي، حيث تتحدث تقارير إعلامية عن فتور متزايد في العلاقة بينه وبين بعضهم على مر السنوات.

وفي خطوة لافتة أثارت جدلاً إعلامياً، ظهرت ابنته بالتبني زاهارا خلال حفل تخرجها من كلية “سبيلمان”، حيث عرّفت عن نفسها باسم “زاهارا مارلي جولي”، متخلية عن لقب والدها “بيت”، وذلك كما فعلت قبلها شقيقتها فيفيان ومادوكس.