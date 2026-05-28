بعد فترة صعبة… مصطفى شعبان يعود بخبر يفرح جمهوره

دبي - فريق التحرير: يستعد الممثل مصطفى شعبان لخوض السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٧ بعمل درامي جديد، بعدما تعاقد رسميًا مع سينرجي، التابعة للمنتج تامر مرسي، على مسلسل جديد يُعرض خلال موسم رمضان المقبل، بحسب ما كشفه موقع “القاهرة٢٤”.

ومن المنتظر أن تُعلن الشركة خلال الفترة المقبلة عن باقي أبطال العمل وصُنّاعه، تمهيدًا لانطلاق التصوير استعدادًا للعرض في رمضان القادم، وسط ترقّب كبير من جمهور مصطفى شعبان لمعرفة تفاصيل الشخصية والخط الدرامي الذي سيقدّمه هذه المرة.

وكان مصطفى شعبان قد حقق حضورًا لافتًا في رمضان ٢٠٢٦ من خلال مسلسل “درش”، الذي دارت أحداثه في إطار شعبي اجتماعي مليء بالتقلبات والصراعات الإنسانية، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم رياض الخولي وسهر الصايغ ونضال الشافعي، والعمل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.

وعلى الصعيد الشخصي، عاش مصطفى شعبان خلال الأسبوعين الأخيرين حالة من القلق على صحة والده، بعد تعرضه لجلطة مفاجئة استدعت نقله إلى العناية المركزة، قبل أن تشهد حالته استقرارًا نسبيًا عقب التدخل الطبي السريع ومتابعة الأطباء الدقيقة.