الموت يخطف نجم “Emily in Paris” … اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: توفي الممثل الفرنسي بيار ديني عن عمر ناهز ٦٩ عامًا، بعد معاناة مع مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وفق ما أكدته ابنتاه في بيان رسمي نُشر عبر وسائل إعلام فرنسية.

وجاء في البيان: “بمشاعر عميقة من الحزن نعلن وفاة بيار ديني، التي حدثت يوم الإثنين ٢٥ مايو، إثر إصابته المفاجئة والحادة بمرض التصلب الجانبي الضموري”.

ويُعرف ديني لدى جمهور مسلسل Emily in Paris بدوره في الموسمين الثالث والرابع، حيث جسّد شخصية “لويس دي ليون”، والد “نيكولا” الذي يؤدي دوره الممثل بول فورمان، والرئيس التنفيذي لشركة JVMA ضمن أحداث العمل.

وكانت آخر أعماله مشاركته في المسلسلين الفرنسيين Camping Paradis وLe Fil d’Ariane، إلى جانب ظهوره في ثلاث حلقات من “Emily in Paris”.

كما نعت الفنانة الفرنسية سيلفي فارتان الراحل عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت: “شاركت معه لحظات رائعة على المسرح في مسرحية لإيزابيل ميرغو. كان ممثلًا كريمًا، وإنسانًا حساسًا ومرحًا. أفكاري مع عائلته وأحبائه في هذا الوقت المؤلم”.

وكان بيار ديني قد بدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، واشتهر بأدواره في عدد من المسلسلات الفرنسية، أبرزها Sous Le Soleil وUne femme d’honneur وCinq soeurs.

وقبل مشاركته في “Emily in Paris”، لعب ديني دورًا بارزًا في أكثر من ٣٠٠ حلقة من المسلسل الفرنسي Demain Nous Appartient منذ انطلاقه عام ٢٠١٧.