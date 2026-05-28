اعتراف صادم من آن هاثاواي: مرض خطير رافقها لمدة عشر سنوات

دبي - فريق التحرير: فاجأت النجمة آن هاثاواي جمهورها بعدما كشفت عن معاناة صحية خفية استمرت لمدة عشر سنوات، حيث أوضحت أنها عاشت لفترة طويلة مع حالة طبية أثرت على بصرها بشكل كبير.

وأشارت هاثاواي إلى أنها عانت من إعتام عدسة العين (Cataract) منذ بدايتها المبكرة، وهو ما تسبب بتدهور في الرؤية جعلها شبه فاقدة للبصر في عينها اليسرى، قبل أن تخضع لاحقاً لعملية جراحية لعلاج الحالة.

وخلال حديثها في برنامج “Popcast”، أوضحت أن المشكلة كانت تؤثر على حياتها اليومية بشكل ملحوظ، لكنها لم تدرك حجمها الحقيقي إلا بعد نجاح العملية واستعادة قدرتها على الرؤية بشكل طبيعي، مضيفة أن التجربة جعلتها أكثر امتناناً لنعمة البصر.

كما عبّرت النجمة عن دهشتها من قدرتها على العمل طوال تلك السنوات في عدد من الأفلام المهمة دون أن تتحدث عن حالتها الصحية أو تجعلها محوراً إعلامياً، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت هاثاواي أن جراحة علاج إعتام العدسة لم تكن لتكون متاحة بسهولة قبل أجيال سابقة، مشيدة بالتطور الطبي الذي سمح لها باستعادة نظرها.

وجاءت تصريحاتها خلال ترويجها لفيلمها الجديد “Mother Mary”، الذي تؤدي فيه دور نجمة بوب عالمية، بمشاركة عدد من النجوم، من بينهم مِيخييلا كويل وهانتر شيفر وكايا جربر.