نجم محبوب ينضم إلى مسلسل إيدا إيجه وشيفال سام الجديد… والجمهور متحمّس

دبي - فريق التحرير: يعود الممثل التركي بورا غولسوي (نجم مسلسل “بهار”) إلى الشاشة من خلال مسلسل “لدينا زفاف”، الذي بدأ يثير حماس الجمهور قبل انطلاق تصويره، بفضل قصته الكوميدية المشوقة وطاقم عمله الضخم.

المسلسل يحمل توقيع شركة Poll Films، المملوكة للمنتج بولات ياغشي، الذي يواصل نشاطه الفني بإطلاق مشاريع سينمائية ودرامية جديدة تباعًا.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم بينور كايا، إيدا إيجه، شيفال سام، ياسمين إرغيني، جنكيز بوزكورت، قبل أن ينضم إليهم مؤخرًا بورا غولسوي.

ويحمل المسلسل توقيع الكاتبتَين أسلي زينغين، إيجه يوسما أوغلو، ومن المقرر انطلاق التصوير نهاية شهر يونيو، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة، خاصة مع فريق عمل وصفه الجمهور بـ”دوري أبطال” الدراما التركية.