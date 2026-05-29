هاندا أرتشيل تخطف الأضواء عالميًا.. من مهرجان كان إلى لندن بإنجاز جديد

دبي - فريق التحرير: تواصل النجمة التركية هاندا أرتشيل ترسيخ حضورها العالمي بخطوات ثابتة ومدروسة، بعدما تحولت إلى واحدة من أبرز الأسماء التي خطفت الأنظار في مهرجان كان السينمائي ٢٠٢٦، ليس فقط بإطلالاتها اللافتة، بل أيضًا بحجم التأثير الإعلامي الذي حققته على مستوى عالمي.

وفي تأكيد جديد على مكانتها المتصاعدة، سلطت مجموعة كيرينغ العالمية — المالكة لعدد من أشهر دور الأزياء والمجوهرات الفاخرة مثل Gucci وSaint Laurent وBalenciaga وBottega Veneta وPomellato — الضوء على هاندا أرتشيل عبر موقعها الرسمي، مشيدة بحضورها اللافت خلال مشاركتها في مهرجان كان وبرنامج “Women In Motion”، بصفتها السفيرة العالمية لدار المجوهرات الإيطالية Pomellato.

ولم يكن هذا الاهتمام العالمي عابرًا، إذ كشف تقرير صادر عن شركة متخصصة في تحليلات البيانات والإعلام الخاصة بمهرجان كان السينمائي ٢٠٢٦، أن هاندا أرتشيل احتلت المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكثر الشخصيات العالمية حديثًا وتأثيرًا في المهرجان بنسبة “Share of Voice” بلغت ١.٦٤%، لتصبح الممثلة التركية الوحيدة التي دخلت هذه القائمة إلى جانب أسماء بارزة من نجوم هوليوود والكي-بوب.

كما سجلت علامة Pomellato — التي تمثلها هاندا كسفيرة عالمية — حضورًا قويًا داخل التقرير نفسه بنسبة ١.٢٧%، في دلالة واضحة على التأثير الإعلامي الكبير الذي حققته النجمة التركية خلال الحدث السينمائي الأهم عالميًا.

أما على صعيد الموضة، فقد واصلت هاندا حصد الإشادات، بعدما احتلت المرتبة الرابعة في قائمة “أفضل ١٠ إطلالات على السجادة الحمراء في مهرجان كان ٢٠٢٦” بحسب قناة MsMojo العالمية، إحدى أبرز المنصات المتخصصة في الموضة والثقافة الجماهيرية، وذلك بفضل إطلالتها بفستان حمل توقيع Sophie Couture، إلى جانب مجوهرات فاخرة من Pomellato.

وفي موازاة هذا النجاح العالمي، احتفلت هاندا أرتشيل بإنجاز شخصي جديد، بعدما أعلنت تخرجها من دورة متخصصة في اللغة الإنجليزية داخل العاصمة البريطانية لندن، في خطوة عكست حرصها على تطوير نفسها أكاديميًا ومهنيًا.

وبين الأضواء العالمية، وعالم الموضة، والنجاحات المهنية والشخصية، تبدو هاندا أرتشيل اليوم وكأنها تعيش واحدة من أقوى مراحلها على الإطلاق، مؤكدة حضورها كاسم تركي استطاع أن يفرض نفسه بقوة على الساحة الدولية.